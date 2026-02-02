İtalya’da transfer dönemi bugün bitecek

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile igili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus, yıldız golcüye talip oldu. Forvet transferi yapmak isteyen Çizme ekibi, deneyimli golcünün menajeriyle temasa geçip 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. İtalya'da transfer döneminin bugün sona erecek olması nedeniyle temaslarını sıklaştıran Juve'nin bu sabah Galatasaray yönetimi ve oyuncunun menajeriyle son bir görüşme yapıp transfere nokta koymayı hedeflediği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon 30 maçta forma giyen 32 yaşındaki Icardi söz konusu süreçte 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

BOUDAOUI HAMLESİ

Orta saha için arayışlarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Foot Mercato'daki haberde Galatasaray'ın Nice forması giyen Hicham Boudaoui için 15 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü. Haberde görüşmelerin sürdüğü belirtildi.