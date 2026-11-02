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Selda Uskan
SELDA USKAN
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O adam gitti, başka adam geldi

Eklenme Tarihi 02 Kasım 2026

SELDA ablacım, iki yıllık evli bir kadınım. Sana yazma nedenim, eşim çok değişti! Eskiden neye hayır dediyse şimdi kabul ediyor! Şöyle ki; Önceleri beni çok kıskanırdı, dayımın oğlu ile dans fotoğraflarımızı yırtıp atmıştı! Düşün abla oğlanla 14 yaşındaki halimiz. Sonra kısa etek, açık yaka giydirmezdi, "Vücudunu benden başkası görmesin" derdi... Annemin evine bile kendisi götürüp getirirdi, dolmuşta yanıma sapığın biri oturur beni rahatsız edermiş... Şimdi hiç umurunda değil abla...

Sözüm ona artık bana çok güveniyormuş, o kıskançlıklar saçmaymış zaten! Selda ablacım sen nasıl yorumlarsın bilmem ama ben artık eşimin hayatında başka bir kadın olduğuna eminim. Ve bildiğim tek şey, bu evlilik bu şekilde yürümeyecek! İmza; Behlül-Bihter KADIN ERKEK FARKI

S.U.CEVAP; 'Evlilikte ilk heyecanın devam ettiğine' bu yaşıma kadar hiç şahit olmadım. Genellikle, biz kadın milleti 'pembe yatak odam, tül perdelerim'... daha sonra 'ah bebeğimizin dişi çıktı, gördün mü babası' filan diyerek saç baş bir tarafta çırpınırken, maalesef kocaları kendimizden uzaklaştırabiliyoruz.

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