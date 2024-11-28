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Gelinimiz ekonomi bakanı!

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarih 28 Kasım 2024

SELDA hanım sorunumuz oğlumun nişanlısı. Daha önce de 2 kez nişanlandı.
Biraz da benim yüzümden, ikisinden de ayrıldı. Şimdiki fena değil, ev kızı ama çok ukala! Sanırsınız siyaset ve ekonomi bakanı, 'hükümet enflasyonu yok öyle yapmalıymış, yok böyle yapmalıymış!' Benim oğlan ise kızın ağzına düşecek.
Dayanamıyorum ama bu kızdan da ayırırsam, ya gelen gideni aratırsa? Rumuz; Müşerref

OĞLUM BEKAR
S.U. CEVAP; Şimdilik böyle 'çok bilmiş gelin' sorunsalımız yok. Ama benim de mesleki takıntılarım var... Örneğin, en bilindik cümleyi bile sanki o anda kendi bulmuş gibi yazan yazar arkadaşlar... Biri çıkmış diyor ki, "İlk eşlerin hatalarının bedelini hep ikinci eşler çeker!" Oysa yorumun başına 'bence şöyledir' girizgahını koysa iş hallolacak. Veya senin ekonomi bakanı gelin hanım dese ki, "Ey mahalleli hükümetten maaş artışı isteyeceğinize boğazınızı tutun 3 gün yemeyin içmeyin. Çevrenizdeki marketlerin önünde direniş yapın, etiketler yükseltemesinler!" Her neyse Müşerref'cim bu kadar ahkam yeter, dağılalım bence...

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