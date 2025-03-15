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Annem estetikle bozdu

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 15 Mart 2025

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SELDA abla selam! Benim sorunum da ne yazık ki annem! Gün geçtikçe tahammül edilmez biri oluyor.
Babam çekip gittiğinden beri (genç bir hanıma aşık oldu) annemi tutamıyoruz.
Giyim tarzı değişti örneğin streç pantolonlar filan giyiyor.
Geçen yıl yüzünü gerdirdi, dudaklarına dolgu yaptırdı, tanınmaz halde... Şimdi de "Yağlarımı aldıracağım parasını ablanla birlikte ödeyeceksiniz, çünkü vücudum sizi doğururken bu hale geldi" diyor.
Teyzem var tam tersi kedileri köpekleriyle mutlu mesut, çevresine huzur veriyor... Bu annemi n'apacağız Selda abla... Rumuz; Fatoş

HAYVAN SEVGİSİ
S.U.CEVAP; Aslında doğru cevabı sen vermişsin.
Bizim yaşımızda hayvan ve doğa sevgisi çok önemli, ruha dinginlik verir. Dahası dünyevi heveslerden korur. Bence annene iki fotoğraf göster; Biri Hollywood'un en güzel kadınlarından Brigitte Bardot olsun, diğeri Nicole Kidman...
De ki "Bak annem, Brigitte kendini hayvanlara adamış, yüzü kırış kırış ama ne kadar mutlu yaşlanıyor... Diğerine bak, estetikten tanınmaz halde ve çirkin ötesi!" De bakalım Fatoş'cum ne gelişme gösterecek...

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