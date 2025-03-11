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Yine çıkmazdayım

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 11 Mart 2025

SELDA abla iyi ki varsınız. İnsanın yakınlarına anlatamadığı konular hakkında tarafsız gözle yorum yapıyorsunuz.
Benim sorunum aslında kendimle.
Ben akıllanmıyorum abla! Bir de alnımda "Gelin beni dolandırın" diye yazıyor kesin. Yıllar önce ilk kocamdan boşanınca biraz para kalmıştı. Harcamayayım diye lüks bir araç almıştım. Derken evlendim ama adam dolandırıcı çıktı.
Benim arabayla kızlar tavladı, elimde avucumda ne varsa yiyip bitirdi. Sonrası malum, defoldu gitti. Şimdi benzer bir durumla karşı karşıyayım, galiba... Bu seferki çalıştığım iş yerinden. Parasızın teki ama ağzı iyi laf yapıyor. Romantik görünüyor. Bir de ben üzerime atlayan oramı buramı tutmaya kalkışan erkekten hoşlanmam. Bu tam bana göre mesafeli, saygılı... "Hemen evlenelim" diyor. Yaşım geldi 38'e... Çocuk isterim tabii... Uzaktan bakınca sen ne dersin abla, cevap bekliyorum. Rumuz; Rozalya

KENDİNE HUZUR VER
S.U.CEVAP; Rozi'cim acaba biraz durup yüreğinin sesini mi dinlesen? Bilmiyorum belki de en doğru yolu sana o gösterecek. Hem bu kadar soru işaretiyle başlayan evlilikten ne hayır gelir ki...
Lütfen acele etme.

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