Adım çıktı

Selda Uskan

SELDA USKAN


Eklenme Tarihi 21 Ekim 2025

Selda abla, iki nişanlımdan ayrıldım ve flörtüm oldu. Adımı kötüye çıkardılar. Annemin hakaretlerine de dayanamıyorum. İmza; Nurten

YALNIZ DEĞİLSİN
S.U. CEVAP; Aslında evlatlarımıza doğruyu, ahlakı ve erdemli olmayı öğretmekte geç kalabiliyoruz. Oysa ananelerine bağlı sağlam temellere dayanan bu toprakların geleneksel terbiyesi ile yetiştirmek kafi. Diğer konu 'erkeklekadının eşit olması' meselesi. Sosyal hayatta ve kanunlar önünde evet ama hissiyatta önemli bir fark olduğunu kabul etmek lazım. Erkek ne kadar flört ederse etsin ruhsal olarak dejenere olmuyor!

Ama hayatımıza giren adamların onurumuzdan kendimize olan güvenimizden bir şeyler alıp götürdüğü kesin. Bu yüzden sorup soruşturmadan hiçbir erkeğe yakınlaşmamalı, nişan söz filan yapmamalıyız. "Peki olan oldu hakkımdaki dedikoduları nasıl bitireceğim' diyorsun ya, ilk aklıma gelen anneciğine ev işlerinde yardımcı ol! Daha sonra o yardımları kimsesiz komşu teyzelere ulaştır. Mesela yemek yap götür, git evlerini temizle vs. Ve kendini öyle donanımlı yetiştir ki, flörtleriyle değil bilgi ve kültürüyle anılan saygın bir kız ol.

