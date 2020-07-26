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Selahattin Kınalı Selahattin Kınalı
  • 26 Temmuz 2020, Pazar

Kader dedikleri bu olsa gerek

GÖKSEL Gümüşdağ'dan plaketli Eddie Newton'ı, kağıt üzerindeki görevini hiçleştiren bir gerçeklikle "yabancı oyuncuların teknik direktörü" olarak atayan Trabzonspor Yönetimi, bir sezonu iki yardımcı teknik direktörle kapayarak tarihe kaydını düştü. Örneği görülmemiş bu garabetle mevcut teknik direktörünü bu şekilde değersizleştirmek kimin fikriydi birgün öğreniriz.

HÜSEYİN ÇOK İYİYDİ
İlk yarı boyunca oynadığı takımı karıştıran N'diaye, muhtemelen kenardan Edi'nin uyarısıyla tarafsız kalınca, Trabzon da birkaç pas yapmaya başladı. Bu kez de N'diaye'ye bakarak kararan Parmak bir ikramda bulundu Kayseri'ye.
Ama belli ki ilk yarı golsüz bitecekti. Trabzon adına ayakta kalan tek oyuncu Hüseyin Türkmen biraz da Parmak oldu..
Bu maçtan bende kalan, her şeye rağmen ümidimi kesmediğim, ligin en çabuk stoperi Hüseyin Türkmen'in oscarlık performansı oldu. Bir stoper bir maça ancak bu kadar etki eder. Penaltı pozisyonundan kusur yazmaz.
Daha çok çalışıp üzerine koyarak devam evlat

MUCİZEYE YETMEDİ
Denizli'den gelen gol haberi sonrası kalan birkaç dakika mucizeye yetmedi ve ligde kalmayı hak eden takım küme düştü. Bu sonuçlarla Trabzon kendisini şampiyonluktan eden Denizli'yi ligde tuttu. Kader dedikleri bu olsa gerek.
Kayseri Prosineçki ile devam edip seneye layık olduğu yere geri gelmeli.

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