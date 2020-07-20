Utancınızla yüzleşin

Ligin son ik haftasına lider Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nun 4 puan gerisinde 2. olarak giren Trabzonspor, "ne olur ne olmaz, bakarsın bunca rezilliğe rıza göstermeyen ilahi bir dokunuş olur" umuduyla can derdindeki Konyaspor önüne de 3 puan umuduyla çıktı.

Futbol olarak kayıpları oynamaya devam eden Trabzon, Ekuban'ın güzel pasını usta işi bir vuruşla gole çeviren Sörloth'la yine skor üstünlüğünü yakaladı.

Ama sol stoper Campi'nin, amatör sahalarda yapıldığında lisans iptaline neden olabilecek pozisyon hatalarının ikincisinde Konya beraberlik sayısını üretti. Bu kadar basit ofsayt bozan bir stoperin forma giydiği takım haliyle her maç gol yemeye mahkum.. Novak, Wakame ve Abdülkadir Ömür'ün kendilerini hala Hayalet Adam film setinde zannetmeleri, maç öncesi kurguyu daha başlamadan işlevsiz bıraktı. Değil koşmak, yürürken bile ızdırap çektiği hissi veren Wakame'nin ilk yarıyı tamamlaması bile mucizeydi. İkinci yarıda Konya aleyhine çok ucuz bir penaltı çalan Karaoğlan katkısı ve beleşçi Novak ile 2 farkı yakalayan Trabzon, yine yanlış kenar müdahaleleri ve akıllı Konya direnişi ile 2 farklı öndeyken de rahatça maç verebileceğini gösterdi.

Bu rezil fotoya katkı verenleri utançları ile yüzleşmeye davet ederken, maçı hak ederek kazanan ve ligde kalışını iki flaş skorla ilan eden Konyaspor'u da gönülden tebrik ederiz.