Büyük takım
Aynı Sörloth ilk yarının sonlarına doğru Caner'e attırdığı golle hem tribünlerin hem takımın stresini sıfırladı, kalan dakikalar istatistiğe dönüştü.
MEKANIN SAHİBİ GELDİ
Sakatlıklarla boğuşan Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u, aldığı yenilgiye rağmen son maça bu mücadelenin içinde olacağı mesajını verdi. Emre'nin bir an önce sahalara dönmesi kaybedilen ivmeyi tekrar kazanmanın en kısa yolu. Mert Hakan'la girdiği ikili boğuşmada sarı kart gören günün iyilerinden Mikel Beşiktaş deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Bu sarı kartı, Fırtına'nın nazarlığı sayalım ve temenna edelim; Açılın, mekanın sahibi geldi.
MAÇIN EN İYİSİ: NDIAYE
Müthiş savaştı. İlk golü de hazırladı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MERT HAKAN
Sivas adına bekleneni veremedi.
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