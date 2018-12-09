Süper bücür Abdüş
Sadece bir idmana çıkabilen, onda da çalışmayı yardım bırakmak zorunda kalan Süper Bücür, biri penaltı iki asistiyle, disiplinin sembolü Konya defansını fena bozdu.
Maç öncesi A Spor yayınında sevgili Cüneyt'in sorusu üzerine maçın çok zor geçeceğini, oynamaktan çok oynatmamaya kurgulu Kocaman aklının oyunu kilitleyeceğini söylemiştim.
İlk yarı itibarı ile bu gerçekleşti.
Teknik adamların devre arası dokunuşlarının takımlara nasıl etki edeceği sorusu ikinci yarıda yanıtını buldu. Sakatlığına rağmen oynamak isteyen Abdüş ve Ekuban hamleleri Konya'yı çökertmeye yetti. Kaçırdığı penaltılara rağmen , beyaz noktadaki topa talip olması hem Roda hem de Ünal Karaman adına çok olumluydu.
Bu farklı galibiyet sonrası önümüzdeki hafta sonu İstanbul/Beşiktaş deplasmanı, "sezon maçı" kıvamını buldu.
Takımını maçlara çok iyi hazırlayan Ünal Karaman ile ustasının maçı her açıdan çok dikkat çekici ve hedef maçı olacaktır.
MAÇIN EN İYİSİ: ABDÜLKADİR
Genç yıldız maçı koparan isimdi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JAHOVIC
Konya'nın golcüsü dün vasattı.
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