Gençleri beğenmedim
Trabzon'un gençlerden kurulu kadrosunu yenecek kadar oynadılar, herkesin saygısını kazandılar.
Trabzon'un gençleri adına çok umut veren bir oyun olmadı. Nüfus kağıdına Trabzon yazmanın, oyun alanına bir fark yaratmaya yetmediğini en başta dün forma şansı bulan isimler anlamalı.
KÜTÜK OLARAK KALIR
Futbolun en anlamlı renklerinden birini sırtınıza geçirmek eğer sizde ekstra bir heyecan yaratmıyorsa, nüfus kütüğünüz "kütük" olarak kalır. Belli ki kimi isimler için "ama altyapıdan geldi" sığıntılarını vakit kaybetmeden hiçleştirip vazgeçmek gerekiyor.
HAZZI YAŞAYALIM
25 yaşında "genç" olmaz, Trabzon artık bunu kavramalı ve en geç devre arasında teknik raporlar doğrultusunda 'gercek gencler'i kadroya almalı.
Ziraat Türkiye Kupası sayesinde, futbolun gönül coğrafyasında geziye çıkıp birçok genç oyuncu ile tanışıyor olmanın hazzını da unutmayalım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ekuban’ın gurur gecesi 02 Aralık 2018, Pazar BİR önceki maçta ezeli ve 'edebi' rakibine karşı tetrazon balığı gibi başlangıç yapan ve rakibi piranha gibi ısıran...
- Tetrazon 26 Kasım 2018, Pazartesi MAÇ günü sabahı, Ali Koç kaldıkları otele yakın bir sahil tesisinde kahvaltı yapıp çıktığı sırada, aynı yerde kahvaltı...
- Fırtına 23 Kasım 2018, Cuma OKUDUĞUNUZ satırları Fenerbahçe'de çay içtiğim bir mekanda yazıyorum. Sağım solum San Remo sosyetesi gibi, hanfendiler...
- Fraklı kramponlar 17 Kasım 2018, Cumartesi GEÇTİK şikenin halı altına süpürülüp yok sayılma çabalarını, kendi camialarınca bile ayıplanmayan "17'ye kadar...
- Kriz! 10 Kasım 2018, Cumartesi ÜST üste 2 maçtır kazanan ev sahibi ile 5 maçtır kaybetmeyen ama 3 maçtır da kazanamayan misafir kapışmasıydı sahadaki....