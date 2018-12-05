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Selahattin Kınalı Selahattin Kınalı
  • 05 Aralık 2018, Çarşamba

Gençleri beğenmedim

SiVAS'LA başlayalım. Zımba gibi bir takım, emek verenlere futbol adına teşekkür etmeli.
Trabzon'un gençlerden kurulu kadrosunu yenecek kadar oynadılar, herkesin saygısını kazandılar.
Trabzon'un gençleri adına çok umut veren bir oyun olmadı. Nüfus kağıdına Trabzon yazmanın, oyun alanına bir fark yaratmaya yetmediğini en başta dün forma şansı bulan isimler anlamalı.

KÜTÜK OLARAK KALIR
Futbolun en anlamlı renklerinden birini sırtınıza geçirmek eğer sizde ekstra bir heyecan yaratmıyorsa, nüfus kütüğünüz "kütük" olarak kalır. Belli ki kimi isimler için "ama altyapıdan geldi" sığıntılarını vakit kaybetmeden hiçleştirip vazgeçmek gerekiyor.

HAZZI YAŞAYALIM
25 yaşında "genç" olmaz, Trabzon artık bunu kavramalı ve en geç devre arasında teknik raporlar doğrultusunda 'gercek gencler'i kadroya almalı.
Ziraat Türkiye Kupası sayesinde, futbolun gönül coğrafyasında geziye çıkıp birçok genç oyuncu ile tanışıyor olmanın hazzını da unutmayalım.
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