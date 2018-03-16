Kılıçdaroğlu’na fişleme iddiası
Kavgalı, küfürlü tüzük kurultayıyla ilgili detayları daha önce paylaşmıştık sizlerle.
Bugün de size yıllarca partinin Genel Başkan Yardımcılığı'nı yapan Yılmaz Ateş'in kurultayda yaptığı konuşmadan çok ama çok çarpıcı sözler paylaşacağım.
İşte Ateş'in Genel Başkan'ına "Fişleme yapıyorsunuz" suçlamasına kadar varan ithamları:
"Yönetimler ve Genel Başkanlar iç sorunları demokratik platformları işleterek çözer, genel kamuoyu ile paylaşmaz.
Siz demokrasiyi işletmiyor, kamuoyu önünde bizi suçluyorsunuz.
Hakkari merkezde 5 bin kişilik miting yaptınız ama Hakkari tamamında seçimde 900 oy aldınız!
Ankara'nın doğusunda oturan tek bir üyeye partide yer vermediniz. Kendinizden önce CHP'yi neredeyse yok sayacaksınız. Bir parti tüzükle, binayla çarşaf listeyle iktidara gelmez. Çözüm önerileriyle, halka verdiği güvenle iktidar olur! Milletvekillerinin ve belediye başkanlarının sicillerinden sözleşiyorsunuz.
Genel Başkan'ın gizli kapaklı gammazlama ajandası olmaz.
Sizin söylediğinize fişleme denir!!"
ŞÜHEDAYA VEFA, MİLLETE BEKA
2018'de yarım asırlık bir parti olacak MHP ve kendisini 50. yıla taşıyacak ekibi belirlemek üzere pazar günü kongresini yapacak.
Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin manifesto niteliğinde bir konuşma yapması bekleniyor.
Kongrenin "Milli duruş, şühedaya cefa millete beka" mesajına uygun olarak Afrin Harekatı'na desteğin beka meselesi olduğundan, Cumhur ittifakının önemine ve millet olarak birlik ve beraberliğin hayatiyetine değinmesi bekleniyor.
Bugüne kadarki konuşmalarında "Cumhur ittifakı milletin iradesi, milletin ta kendisidir. Tarihi ve milli sorumluluktur" diyen MHP Lideri Bahçeli'nin bu mesajlarını tekrarlamanın ötesinde sadakat ve liyakat mesajları da vermesi bekleniyor.
Türkiye'nin 81 ilinden 5 bin esnaf Afrin'de savaşan kahraman Mehmetçiğimiz'e erzak topladı ve dün Hatay'dan TIR'larla yola çıktı.
500 TL İLE HAYATIN DEĞİŞSİN
Bir insanın hayatı, bir ailenin hayatı, onlarca insanın hayatı 500 TL ile değişir mi diye sorsam, ne yanıt verirsiniz?
Pek çoğunuzun "Ne değişir ki" dediğini duyar gibiyim ama hayallerin gerçek olduğu, azmin ve emeğin karşılığının onlarca hayatı kurtarmaktan geçtiğini ve bunun sadece 500 TL ile yapılabildiğini defalarca gördüm, gördük.
Nobel ödüllü Bangladeşli Muhammed Yunus'un başlattığı Mikrokredi uygulaması ile oldu bu mucize. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof.
Aziz Akgül'ün 2003'ten bu yana Türkiye'de uyguladığı Mikrokredi, bugüne kadar hiç çalışmamış kadınlara verildi.
15 yılda 170 bin kadına toplam 720 milyon TL kredi verildi ve kadınlar el işleriyle, ev işleriyle başladıkları mikrokredi sayesinde hem çocuklarının okumasına hem ev ekonomisine büyük katkı sağladılar.
Bu yıl hedefi 200 bin olarak belirleyen TİSVA, mikrokredi yoluyla insanları bağışa değil, edindikleri küçük sermaye ile üretmeye ve devamlı olarak bir gelir elde etmeye yönlendirmenin canlı örneği oldu.
Bu kredinin en anlamlı bir başka yanı da hibe değil kesinlikle geri ödemeli bir sistem olmasından kaynaklanıyor. Dar gelirli kadınlara balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretiyor. Ve bugüne kadar tek bir batık kredinin olmaması da, kadınların dürüstlükte ve sözünü tutma noktasında ne kadar güvenilir olduğunun da göstergesi.
DERİN SÖZ
Büyük insanlar veda ederek gider, küçük insanlar ihanet ederek... LAO TZU
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- Şebnem Bursalı
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