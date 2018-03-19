Milli duruş
Yıllardır izlediğim en coşkulu, en kalabalık MHP kurultayıydı.
21 yıldır Genel Başkan olan Bahçeli, partisini hep kilit parti olarak tutmayı da başardı ve belki de bugün bu coşkunun bir sebebi yine aynı rol ama ayrıca, sisteme, demokrasiye, devlete, millete yönelik kuşatmaya karşı verdiği mücadelenin tezahürüydü bu. Bahçeli, kurultay salonunda yaptığı konuşmada 2019 seçimleri ve sonrasında Türkiye üzerinden oynanmak istenilen oyunların nasıl bozulacağını da gayet net anlattı, 10 maddelik bir yol haritası çizdi.
'Cumhur İttifakı'nın milletin ta kendisi olduğunu tekrar edip, salondaki partilileriyle bunu bir kez daha teyit etti.
2019'daki Cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu da bir kez daha kayıtlara geçirdi.
İdeolojik kamplaşma, parti çıkarı düşünmeksizin yüksek siyaset anlayışını, yerli ve milli siyaseti ve içeride birlik ve beraberliği zorunlu kıldığını çok doğru izah etti. Çünkü; etrafımız bu kadar kuşatılmaya çalışılırken, Türkiye 7 düvele karşı savaşırken, bu siyasetin dışında tutum almak demek açıkça vatana ihanettir. Çünkü bizim gideceğimiz bir başka toprak, başka bir vatan yok. Yeni bir Sevr, yeni bir Mondros yaşamak istemiyoruz çünkü bizi bu topraklarda yaşatmazlar artık.
Yerli ve milli olmak, bu değerler etrafında birleşmek zorundayız. Aksini düşünmek bile istemeyiz..
Dün Çanakkale'de Gelibolu'da neyse bugün de Afrin'de, Zeytin Dalı Harekatı'nda aynı ruh ve kahramanlıkla destan yazıyor Türk askeri...
KADIN SEFERBERLİĞİ
Diyanet, toplumun birliği, bütünlüğü ve dini konuların doğru öğretilmesi açısından birinci derecede önemli ve muhatap kuruluş. Zaman zaman, bilinçli şekilde belli kişi ve gruplar tarafından yıpratılmak istendiği de açık. Diyanetten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, geçen hafta bu konuda kapsamlı bir açıklama yaptı:
"Din konusu bir ulusal güvenlik meselesidir" diyen Bozdağ, özellikle de kadınlar üzerinden dinin ve Diyanet'in yıpratılmak istendiğine dikkat çekti.
Oysa rakamlar ve yapılanlar üzerinden baktığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görülen kadın hareketi hiç de öyle demiyor. Atamalarda ve yapılanmada birinci derecede etkili olan hükümet ve en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve takibiyle neler yapıldığına bakalım;
İlk kez Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na bir kadın atandı (Prof. Dr. Huriye Martı), 7 kadın daire başkanı atandı.
Cumhurbaşkanı özellikle her birimde kadın daire başkanı olması konusunda ısrarlı... 81 ilde en az bir müftü yardımcısı kadın olacak. İlk kez kadın müfettiş, kadın murakıp alımı (50 tane alındı) yapılacak. Bir süre sonra bunlar müfettiş olacak. Diyanet'ten kadınların yapabileceği tüm görevlerde kadın istihdamı hızlandırılacak.
Hal böyle olunca, kadınların hem yetkili hem takibi ve hem denetiminde olan Diyanet, başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine bana göre çok ama çok daha doğru bir iletişim sağlayacak.
EN GÜZEL MESAJ
Perşembe öğlen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın davetiyle, bazı kadın gazeteciler ve iş kadınları ile akademisyen ve sanatçılar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok özel bir gündemle buluştuk. Emine Hanım'ın himayelerinde son 1 yıldır uygulanan ve sizin de bu köşeden daha önce okuduğunuz "Sıfır Atık" projesi kapsamında, israfla mücadele mesajları verildi.
Masalardaki detaylardan, servis yapan görevlilerin giydikleri üniformaların yakalarına işlenen zeytin dalı motiflerine kadar her şey, günün anlam ve önemine ve mesajına uygun idi.
Menüdeki yemekler bile, hiçbir israf yapılmaksızın, organik bahçede yetişen sebzeler kullanılarak ve bu ürünlerin hiçbir posası atılmadan, her biri, bir diğer yemekte kullanılarak hazırlanmıştı. Sadece Külliye'deki uygulamayla 50 ağaç kurtarıldı, 100 voltluk bir ampulün 2 buçuk milyon saat yanmasına eşit elektrik enerjisi kazanıldı Sıfır Atık Projesi uygulaması ile. Emine Erdoğan da konukların her biriyle tek tek ilgilenerek, bu projeye öncelikle kadınların sahip çıkması çağrısı yaptı, sözler aldı.
Bu zarif ve önemli davetin en anlamlı bölümü de, Afrin'de sınır ötesinde destan yazan kahraman Mehmetçiklerimiz'e ithafen zeytin dalı motifli mendillerin hediye edilmesiydi.
Ama bu mendillerle sadece Zeytin Dalı Harekatı'na atıfta bulunulmamış, toplantının ana gündemi olan Sıfır Atık çerçevesinde, zeytin dalı motifli bu mendiller toprağa gömüldüğünde 6 ay içinde çözünüp zeytin olarak doğaya kazandırılmak üzere hazırlanmış.
DERİN SÖZ: Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez... LA FONTAİNE
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- Şebnem Bursalı
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