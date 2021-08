Urla yıldızları

Son yılların en gözde tatil beldesi Urla. 90'lı yıllarda biz Urla'yı Tanju Okan ve Gönül Yazar ile duyardık.

Sonra bir şehir efsanesi yayıldı. Brad Pitt'le Angelina Jolie'nin 2015 yılında Urla'da deniz kıyısında 10 bin metrekarelik bir arazi içinde 7 yatak odalı, 2 oturma odalı bir villa aldığı haberleri çıktı. 2.6 milyon dolar ödedikleri konuşuldu o yıl bu yatırım için...

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da 3,2 milyon Euro'ya 7 odalı, 3 oturma odalı villa satın almış...

12 bin metrekarelik arazi içindeki villa manzarayı tepeden görüyormuş... Her iki ünlünün aldıkları araziler hep sır gibi saklandı... Hiç gelip gittiklerini duymadım. O yatırımlar ne oldu neden böyle bir şey tercih ettiler onlara kim önerdi Urla'yı kafamda deli sorular.

Ama bu yıl gerçekten nüfus artışı oldu Urla'da. Yepyeni mekanlar açılırken kocaman bir alışveriş merkezi de faaliyet girdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer de İzmir Urla'da zeytin ve organik tarım da yapabileceği 4 dönümlük araziyi 2 milyona satın almışlar.

Işın Karaca, İclal Aydın, Hakan Aysev yaz kış Urla'da yaşayan ünlüler.

Urla'da yatırım uzmanlığı yapan arkadaşım birçok ünlü ismin de gelip arazi ve evlere baktığını söyledi ama pandemi sonrası içinde taş ev olan bir arsanın 2 milyon 500 bin liradan satışa çıkması biraz emlak piyasasını öldürmüş.

İSTANBUL GECELERİ

Bomonti'den Moda'ya, Yeniköy'den Nişantaşı'na İstanbul'da açılan restoranların ve eğlence mekanlarının hızına gerçekten yetişemiyorum.

Bu kış İstanbul çok hareketli ve eğlenceli olacak.

Aldığım duyumları paylaşıyorum sizlerle. Bu kış adını sık duyacağımız mekanlar işte size sırayla.

Anadolu yakasının yani Kadıköy'ün en yeni ve leziz pizzacısı Pizza Teo.

Özel pizzalarının lezzetiyle adı kulaktan kulağa yayılıyor.

Tayfun Topal'ın Taksim Ceylan Intercontinental Otel'in içinde hizmet veren mekanı People'ı, Ginzia olacak. Topal, kendinizi Meksika'nın ünlü eğlence merkezi Tulum'da hissedeceğiniz bir mekan hazırladı. Burası en merak edilen yer...

Eğlence sektörünün en önemli isimlerinden olan İzzet Çapa, yılların verdiği deneyim ile İstanbul'da o efsane Cahide'sini, Maslak 1453'te Cahide Palazzo olarak açıyor.

İstanbul eğlence hayatında özlenen gazino kültürü, küllerinden yeniden doğuyor. Eğlence hayatına yön veren isimlerden Ergün Yıldız, konsept ve mimari danışmanlığını yaptığı The Muhtar'dan sonra The Gazzino ile İstanbul gecelerine damga vuracak.

Ünlü mimar Eren Yorulmazer'in 'Müzik Tapınağı' olarak tasarladığı 3 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen bu sıra dışı proje 30 milyon TL değerinde. İhtişamı ve dekorasyonuyla ön plana çıkacak olan mekanda Türkiye'nin yıldızları sahne alacak. Mekan oturma düzeninde aynı anda 700 kişiyi ağırlayabilecek.

Pandemiden dolayı gitmeyi ihmal ettiğim bir mekan var. Etiler'in ortasında Yunan mutfağı severlerin uğraması gereken bir restoran Maria'nın Bahçesi. Üst katı akşam üzeri kokteyl bar oluyor ve müzikleriyle kendine müdavimler edinmiş bile.

Cihangir Rika Teras en iyi çıkış yapan mekandı. Bu kış daha da çok duyacağız adını. Kalabalığından yorulduğumuz, izlemeye de doyamadığımız İstanbul'a tepeden bakmak isteyenler için Rika Cihangir Teras. Eşsiz manzarası, zengin menüsü, dj performansları ve her Salı düzenlenen Uzak Doğu Günleri'yle hem damak tadınıza hem de ruhunuza hitap ediyor.

İstanbul'un tadını çıkarmak için tek yapmanız gereken arkanıza yaslanmak; müzik, manzara ve tatmaya doyamayacağınız lezzetler eşliğinde İstanbul'u seyretmek…