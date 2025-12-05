takvim-logo

Boşanma protokolü esnasında dehşet saçtı! Kayınpeder gelinin kız kardeşini öldürdü gelinini ağır yaraladı

Kırıkkale’de bir avukatlık bürosunda boşanma protokolü nedeniyle çıkan tartışmada kayınpederin tabancayla açtığı ateş sonucu gelininin kız kardeşi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan gelinin ise hastanede tedavisinin sürüyor.

Olay, Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'ta bulunan bir avukatlık ofisinde meydana geldi.

Avukatlık bürosunda kayınpeder dehşeti

Avukatlık bürosunda kayınpeder dehşeti

AVUKATLIK BÜROSUNDA KAN AKTI

Edinilen bilgiye göre, kocasından ayrılma aşamasındaki 37 yaşındaki E.E. ile kayınpederi Y.A., avukatlık bürosunda boşanma protokolü üzerine görüşmek için bir araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Y.A., gelini E.E. ve gelinin kardeşi Nilgün Geçer'e tabancayla ateş etti.



İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nilgün Geçer, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kafasından vurulan E.E.'nin ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



KAÇAK KAYINPEDER ARANIYOR

Olay sonrası kaçan şüpheli kayınpeder Y.A.'nın yakalanması için polis ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.

