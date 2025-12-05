Boşanma protokolü esnasında dehşet saçtı! Kayınpeder gelinin kız kardeşini öldürdü gelinini ağır yaraladı

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 18:55

Avukatlık bürosunda kayınpeder dehşeti: Gelinin kız kardeşini öldürdü, gelinini ağır yaraladı. (İHA)

AVUKATLIK BÜROSUNDA KAN AKTI

Edinilen bilgiye göre, kocasından ayrılma aşamasındaki 37 yaşındaki E.E. ile kayınpederi Y.A., avukatlık bürosunda boşanma protokolü üzerine görüşmek için bir araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Y.A., gelini E.E. ve gelinin kardeşi Nilgün Geçer'e tabancayla ateş etti.