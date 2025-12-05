Polisler kesik başı arıyor! Yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 20:47

Olay, gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi. Dağlık alanda bir otomobilin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi, İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta'da yanmış otomobilin yakınında evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'in (Fotoğrafta) başsız cesedi bulundu. (DHA)

Olay yerine gelen ekipler yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Araçtaki yangını söndürülmesinin ardından, cesedin kimliğinin belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi.

Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cesedin başının bulunması için bölgede ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.