Altın çağ

DİRSEKTEN tuz dökme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe yakın zamanda 16. şubesini açtı… Bence günümüzün en önemli Kişisel Başarı öyküsüdür Nusret.

Yakından takip etmesem de mutlaka onunla ilgili yapılan haberleri okuyorum, izliyorum.

Altını çok seven hatta yaptığı altın kaplama et ve altın tozu kahveyle daha önce gündeme gelen Nusret'in, bu defa tişörtünün üstünde duran kolyesi dikkatimi çekmişti. Boynunda, ucunda et şeklinde üstü pırlantalarla süslenmiş el şeklinde bir kolyesi vardı. Sosyal medya da çok konuşuldu çok yorum yapıldı.



Kolyesinin değerinin 100 bin dolar yani yaklaşık 793 bin lira olduğunu öğrendim.

Hatta bu kadar çok ilgi görmesinin ardından kolyenin müşterileri sormaya başlamış.

Nusret'in boynundaki kolyeyi Kapalı Çarşı'da 32 yaşındaki tasarım kuyumcusu Garen Mete tasarlamış.

Garen Mete'nin şuan özel tasarladığı 22 bin 500 dolar değerindeki altın kaplama telefon kılıfları kapış kapış gidiyormuş. Bildiğiniz telefon kılıfının altın kaplaması tasarım şeklinde. Bazısı üzerine isim yazdırıyormuş bazısı resmini istiyormuş.

Özel zevkine göre tasarlanıyor kişiye özel oluyor.



Dubai'den Arap Şeyhlerine özel yaptığı telefon kılıflarının dışında 60 bin dolar değerindeki kapı kollarına da siparişler gelmeye başlamış.

Mücevher ağırlıklı tasarımlar yaparken fark yaratarak adını yurt dışına duyuran ve bundan da kendine gelir sağlayan bir Türk… Evimin kapı kollarını altın kaplama kapı kolu yaptırır mıyım o kadar param olsa, diye bir müddet düşündüm.

Sanırım o kadar parası olunca insan ne yapacağını şaşırıyor olabilir.