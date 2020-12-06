Dijital mağazacılık

Bundan yıllar önce Türkiye'de yaklaşık 500 bin kişinin düzenli gelir kaynağı haline gelen Avon temsilciliği vardı. Avon iki çeşit kazanç imkanı sağlıyordu. Bunlardan ilki satış temsilciliği olup, katalog üzerinde yer alan ürünlerin satışından %30'e varan gelir elde edebiliyordunuz diğeri ve en kazançlı olanı ise satış liderliğiydi. Önceleri hanımlar için önemli bir gelir kaynağıydı sonrasında erkekler için de aynı önemi taşıdı.

Etrafımda Avon'un bu çalışma sistemi ile çok güzel kazanç elde edenleri tanıyorum.

Zaman değişiyor diyoruz ya gerçekten zaman değiştikçe dijital dünya hızla hayatımıza girdikçe her şey değişti. Para kazanma yolları da değişti.

Dijital mağazacılık dönemi başladı.

Her şey bir tıkla elinizde. Birçok dijital satış yapan mağaza var. Ve çeşit çeşit kampanyaları. Hepsiburada, Trenyol, Gitti Gidiyor, N11 aklıma ilk gelenler.

Geçen hafta sosyal medyam nereyse 10 paylaşımdan 3'ünde dijital mağazaların kampanyalarının reklamını yapan insanlarla doluydu. Diğer paylaşımların neredeyse 3'ü de bu paylaşımlara isyan edenlerle doluydu.

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10 BİN TAKİPÇİ

GEREKİYOR

Sosyal medya üzerinden para kazanmak günümüzde oldukça sık kullanılmaya başlandı. Tüm bu dijital mağazalar yeni bir iş kolu geliştirmiş.

Aşina olduğumuz para kazanma yöntemlerinden biri de Instagram'dan gelir elde etmek. Trendyol Instagram'da takipçi sayısı 10 binin üzerinde olanlara kazanç kapısı açmış. Trenyol'daki favori ürünlerinizi takipçilerinizle paylaşarak gelir elde edebiliyorsunuz.

Markalar çoğu zaman influencer'lara kıyafetlerini giymeleri için para verirlerdi.

Instagram'da üzerlerinde bir markanın kıyafetiyle resim paylaşmak için bir influencer 10 bin TL ve 20 bin TL arası fiyat biçebilir. Milyon takipçisi olanlarda ise fiyat 150 bin TL'yi bile bulabildiği konuşulur. Şimdi sattırdıkları ürünlerden de para kazanılıyor.

Ama dedim gibi sizin ünlü bir fluencer olmanıza gerek yok. Takipçi sayınız 10 binin üzerinde ve sizi gerçekten takip eden tarzınızı, önerilerinizi dinleyenler varsa bu işi yapabiliyorsunuz.

Trendyol bu işbirliği ile "Süper İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" kampanyalarıyla 1,5 milyar ziyaret ile rekor kırarken, aktif kullanıcı sayısı ise 25 milyona ulaşmış. Ve anlık olarak 1,85 milyon Trendyol müşterisinin platformda buluşturmuş. En yoğun ilgiyi İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya ve Gaziantep göstermiş. Demin bahsettiğim iş birliği ile de 1 milyondan fazla hikaye paylaşımı ve link vermeyi sağlamışlar. Bu linkleri verenler yaptıkları satış üzerinden de iyi paralar kazananlar olmuş.

Covit'ti, pandemiydi derken herkes evlerde kimse dışarı çıkmamaya özen gösterirken dijital dünya kazançta. Çok akıllıca yaptığın işe günümüz dijital dünyayı aktif kullananları dahil etmek.

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BU İLİŞKİ

YÜRÜR

Geçtiğimiz hafta COVİD-19'a yakalanmıştı Hadise. Hastalık olunca önlemler kapsamında sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçirmişti bu dönemi. Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği konuşuldu. İlişkilerinin ilk gününden beri sosyal medya sayfalarından birbirlerini takip etmiyorlar da. Sosyal medyadan birbirlerini takibi bıraktılar, ayrıldılar diye aralıklarla okuyoruz.

Siz de görüyorsunuzdur size de geçiyordur o his. Bana çok geçiyor aralarında ki aşk ve sevgi. Uzun zaman gider onların ilişkisi.

Bir aşk dolu paylaşımla ilişkilerinin sürdüğünü yine gösterdiler.

Kim istiyorsa sevmek ve sevilmek Allah herkese nasip etsin.