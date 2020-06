Yalan dünya

Hiç bu işlere girmeden bu Show dünyasını o kadar renkli, her günü birbirinden güzel ne dert ne keder var sanıyordum. O ışıltısına öyle kapılmıştım ki. Bu dünyada var olanların gözünden yaş akmaz, paraları bitmez istedikleri önünde istemedikleri arkasında geliyordu. Çocuk aklı işte. 15 yaşında Show dünyası ile tanışan bir çocuk gözünden birinci ağızdan anlatıyorum.

Hiçte öyle bir dünya değilmiş hayalimdeki gibi… Yalnızlıkla dolu, baktığında her basamağı içini acıta acıta çıktığın bir dünya. 28 yıl geçmiş üzerinden bunları anlamaya başladığım merdivenleri tek tek çıkmaya başladığımın üzerine. O merdivenlerden benle çıkan çok insan gördüm ben çıkarken bir o kadar da inen.

Bazen bana bu dünya ile ilgili kurdukları hayallerini anlatan gençlerle karşılaşıyorum. Bazen de o hayallere ortaklık ediyorum. Hiç görmedim dört dörtlük hayalini gerçekleştiren. Kimsenin görmediği kimseye göstermedikleri öyle hayal kırıklıkları, gözyaşları, acıları var ki her birinin. Hele üretmeden var olanların.

Kuru kuru şöhretin peşinden koşan ve bu şöhretin sonsuza dek gideceğini sananların.

Geçen hafta sosyal medya fenomeni Caner Çalışır hayatını kaybetti… Onun gidişiyle yazıyorum bunları.

Sosyal medya fenomeni gerçekten Caner Çalışır ve Kerimcan Durmaz ile hayatımıza girdi. O ikisiydi bunun öncüsü. Paylaşımlarından kendilerine bir kitle oluşturdular. Dilleri, jargonları, hal ve tavırları farklıydı. İnsanlar güldü eğlendi o ona o diğerine söyledi. Yüzlerde tebessüm, bir anlık kafa dağıtmakla milyonlara ulaştı takipçileri. Bunu paraya çevirdiler… İlk partiler düzenlediler sonra mekanlarda Dj'lik yapmaya başladılar.

Caner Çalışır ve Kerimcan Durmaz'ın kitleleri ortak görünse de hitap ettikleri kesimler farklı oldu. Çok para kazandılar. Hayal ettiklerinden de çok paralar kazandılar. Akıllılardı dedim ya bunu paraya çevirdiler.

Caner yıllar önce Seda Sayan sabah programı yaparken programın yapım ekibinde asistanlık yapıyordu. Yine farklı bir çocuktu. Giyinir süslenir püslenir gelirdi kanala. Seda Sayan'ın kulis kapısında onu hayranlıkla izler her göz göze geldiklerinde yüzünde tebessüm olurdu. O yıllarda tanıdı birçok ünlü ismi, o karşılardı programa gelen ünlüleri. O çocuk tanınır olmaya başladı ama hiç değişmedi sevgi ve saygısında kimseye karşı. Değişen şey hali tavrı oldu. Star oldum sanıyordu tüm Türkiye onu tanıyor sanıyor bir şarkıcı nasıl yaşıyorsa onun gibi yaşıyordu. Lüks tutkusu, asistanlar… Ama üretiminin olmadığının farkında değildi. Üretmeden şöhretini devam ettiremezdi. Ünlü olmakla şöhret olmak arasında uçurumlar var işte bunu bilmiyorlar. Her dönemin trendleri olur rüzgar bir eser bir sene, iki sene, üç sene… Sonra yavaş yavaş rüzgar dağılır. Tam da böyle oldu Caner'in hayatı. O iş trafiği azaldı o renkli hayatta bir renkti o rengi solmaya başladı çünkü yeni renkler geldi.

Son yazışmalarını okudum… Arkadaşları anlattı… Yalnızlıktan bahsetmiş hep, kırgınlıktan bahsetmiş hep! Şöhretin o ışıltılı dünyanın kalabalıklığının farkına varamamış.

Bir de geçmişine bakmak lazım.

Anneye, babaya, kardeşe… Geçmiş hikayesinde önemli. Neler var içinde.

İçki, sigara… Üzerine yalnızlık ve terk edilme duygusu. Bir de buna onun istediği şöhreti kaybetme korkusu eklenince kendine zarar. Çoklu organ yetmezliği ardından da üzücü bir veda.

Yol arkadaşı, merdivenleri tek tek beraber çıktığı. Kerimcan Durmaz'a şöhret kapılarını ona bir fikri ile açan da Caner Çalışır'dır. Dedim ya şöhret garip bir şey yıllar içinde çok yakın dostları, aileleri bile ayırmıştır. Tıpkı ikisini ayırdığı gibi. Küs gitti en sevdiği arkadaşına Caner Çalışır.. Küs ve kırgın.

Çok ağlayacak içinde çok hesaplaşacak Kerimcan Durmaz. O da şöhret dünyasının dal kavuklarının gazına gelmiştir. Ama ölümlü dünyanın farkında değiller işte. Ben bunları görmüş geçirmiş dediğim gibi 28 yılını vermiş biri olarak başka birileri yaşayınca o kadar üzülüyorum ki. Ölüm var..

Lütfen unutmayın. 5 dakika sonranın garantisi yok. Kırgın olduklarınızı affedin… Sevdiklerinize de sevdiğinizi bir kez daha söyleyin. Şöhrette, ünlü olmakta öyle göründüğü gibi değil. Size verirken etinizden et kopara kopara veriyor… Bana giderken bildiğim ve unuttuğum o kadar çok şeyi hatırlattın ki. Umarım öğrenmesi gerekenlerde kendilerine ders çıkarır… Mekanın cennet olsun Caner Çalışır.