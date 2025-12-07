Haberler

Zeytinburnu’nda taksici evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Gece mesaisinin ardından evine dönerken sokakta bıçaklanan 35 yaşındaki taksici Erhan Çiftçi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti; aile üyeleri olay yerinde fenalık geçirirken polis, saldırganın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Aynı mahallede kısa süre önce işlenen bir cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada Çiftçi’nin de olay yerinde bulunduğu, kuzeninin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

07 Aralık 2025 15:27

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde taksicilik yapan 35 yaşındaki Erhan Çiftçi, gece mesaisini tamamlayıp evine döndüğü sırada bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay, Telsiz Mahallesi 84/C Sokak'ta meydana geldi. Mesaisinin ardından taksisini durağa bırakan Çiftçi, evinin yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Çiftçi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen aile üyeleri fenalık geçirirken, Çiftçi'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

AYNI MAHALLEDE KISA SÜRE ÖNCE BAŞKA BİR CİNAYET İŞLENMİŞTİ Mahallede bir süre önce yaşanan başka bir cinayetin ardından yürütülen çalışmalarda Çiftçi'nin de olay yerinde bulunduğu, söz konusu dosya kapsamında kuzeninin cezaevinde olduğu öğrenildi.

"SADECE İŞİNE BAKAN BİRİYDİ" Çiftçi'nin çalıştığı taksi durağından arkadaşı Tayfun Sülük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erhan Çiftçi'nin sakin, sadece işine odaklanan biri olduğunu belirterek, "Yakınlarının daha önce bir olaya karıştığını duymuştuk ama detayları bilmiyoruz." dedi.