Niğde ve Kayseri'de gıda zehirlenmesi: 37 kişi hastanelik oldu

Niğde’nin Edikli beldesinde tavuk döner tüketen 7 çocuk ile Kayseri’de tavuk pilav yiyen 30 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, her iki olayla ilgili de kapsamlı inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 08:48

Niğde'de tavuk döner yiyen 7 öğrenci rahatsızlandı. Kayseri'de ise akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen 30 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre dün meydana gelen olayda; merkeze bağlı Edikli beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden satın alınarak tüketilen döner sonrası 7 çocuk rahatsızlanarak Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne başvurdu.

7 ÇOCUK HASTANELİK OLDU

A.D. (11), M.A.D. (11), M.K. (12), Ç.İ. (12), Y.E.İ. (11), A.A. (14) ve A.B.A.'nın (10) gerekli tetkik ve tedavi süreçlerinin acil hekimleri tarafından hızla başlatıldığı, genel durumlarının iyi olduğu ve uygulanan tedavilerin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

Niğde ve Kayseri'de tavuk ve pilav 37 kişiyi zehirledi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Niğde Valiliğince yapılan açıklamada; olayla ilgili adli mercilere gerekli bildirimin yapıldığı ve sürecin hukuki yönden de incelendiği ifade edildi. Ayrıca dönerin temin edildiği işletmelerle ilgili bilgilerin ilgili birimlerce toplandığı, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu işletmelerde numune alma, hijyen denetimi ve mevzuata uygunluk kontrollerinin başlatıldığı kaydedildi.

KAYSERİ'DE TAVUK PİLAV YİYEN 30 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası'nda ise akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen 30 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.