Geçmeyen hıçkırık 55 yaşındaki adamın hayatını kabusa çevirdi (Foto: DHA)

Ben bu hıçkırıktan kurtulmak istiyorum. Bunun için çok hastaneye gittim ama bir sonuç alamadım. Hastanede bir sürü film çekildim. Bir sürü tahliller yaptım. Kan tahlili yaptım. Daha bir çözüm bulamadılar. Ben bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum.

Bu hıçkırık nöbetleri beni çok yoruyor. Bu hıçkırık yüzünden benim ailem de sefil oldu. Sürekli hastanedeyiz. Benimle uğraşıyorlar" diye konuştu.