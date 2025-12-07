Geçmeyen hıçkırık Batman'da 55 yaşındaki adamın hayatını kabusa çevirdi! "Yemek bile yiyemiyorum"
Batman’da 55 yaşındaki Osman Akın, tam 1,5 yıldır aralıksız süren hıçkırık nöbetleri yüzünden günlük yaşamını sürdüremez hâle geldi. Haftalarca dinmeyen nöbetler nedeniyle yemek bile yiyemediğini söyleyen Akın, hastanelerden sonuç alamayınca yardım çağrısında bulundu. “Bir hafta duruyor, bir hafta hiç susmuyor” diyerek yaşadığı zorluğu anlatan Akın, hem kendisinin hem ailesinin bu süreçte büyük bir yıpranma yaşadığını ifade etti.
Batman'da 1,5 yıldır geçmeyen hıçkırık nöbetleri nedeniyle hayatı kabusa dönen Osman Akın (55), hastanelerden sonuç alamadığını belirterek, "Bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum" dedi.
ÇARESİZCE YARDIM BEKLİYOR
Batman'da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Osman Akın'ın hayatı, 1,5 yıl önce başlayan hıçkırık nöbetleri yüzünden kabusa döndü. Aralıklı hallerde süren nöbetler nedeniyle yemek yiyemeyen, yorgun ve bitkin düşen Akın'ın rahatsızlığı, başvurduğu hastanelerde de tedavi edilemedi. Ailesinin de kendisinin durumu nedeniyle yıprandığını ve hastanelerde kendisiyle ilgilenmek zorunda kalarak yorulduklarını belirten Akın, hıçkırık rahatsızlığından kurtulmak için yardım bekliyor.
'1 HAFTA DURUYOR 1 HAFTA DURMADAN DEVAM EDİYOR'
Hıçkırık nöbetleri başladıktan sonra yaşadıklarını anlatan Osman Akın, "Hıçkırık nöbetlerim 1,5 yıl önce başladı. Ondan sonra devam etti. Bir hafta duruyor, bir hafta devam ediyor. Hıçkırık nöbeti geldiği zaman hiç durmuyor. Bir hafta boyunca durmuyor. O süre zarfında yemek fazla yiyemiyorum. Ondan sonra ben çok kusuyorum. Çok halsiz oluyorum. Midem ağrıyor. 1,5 yıldır bu hıçkırık nöbeti beni mahvetti.