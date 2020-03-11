Büyük kapışma

Sinan Akçıl, konuk olduğu programda Burcu Kıratlı ile bir dönem aynı dizide rol alan Emrah için 'Aşk ve Mavi' setindeki herkesin kalbini kırmış. Bir sürü şey anlattılar bana. O yüzden Emrah'a karşı dolmayayım diye şarkılarını fazla dinlemiyorum.

Burcu ile de sıkıntıları oldu. Dizinin son bir sezonunu Burcu ile konuşmadan oynadılar. Eskiden bir şarkı için gelmişti bana. Bir şarkı istemişti. O zaman bir görüşmüştük. Sonrasında biz de görüşmedik diye bir açıklamada bulundu… Emrah bu açıklamalara kızmış ve sosyal medyasından bir açıklama yazmış.

Bugüne kadar susan hiçbir şeye cevap vermeyen Emrah'ta ters gitmeye başlayan bir şeyler var sanırım. Ne kadar sinirlenirse sinirlensin birine had bildirmek yazdığı sözlerle olmuyor… Emrah, Sinan Akçıl'a "Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim.

Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez" ifadelerini kullandı.

Böyle bir cevaptan sonra Emrah'a Sinan Akçıl'ın vereceği cevap çok ağır olacaktı. Ve bana göre de öyle oldu… Sinan, Emrah'a "Sevgili Emrahçığım, daha doğrusu Emrah abi. Beni besteci olarak görmemen; benim albümlerimi alan, şarkılarımı dinleyen milyonlar adına bana sadece gurur verir." Bu 1.

Yıllar önce "Ben böyle bir şey görmedim" adlı şarkım için benimle buluştun ama sonra ücret bile konuşmadan ayrıldık, bu 2.

Ve hayatım boyunca Allah'a şükür kimseye "şarkı" satmaya çalışmadım.

Hele sana "hiç" Ve son olarak para ve imanın kimde olduğu bilinmez. Şükür bende ikisi de fazlasıyla mevcut.

En azından gelecekteki ailemi, "kızım" veya "oğlum" olursa onları da sahiplenip geleceklerini garanti altına alacak kadar...

Emrah'ı biliyorsunuz ben çok severim. Yazılarım da hep bunu dile getiririm. Biraz önce de dediğim gibi kendi içinde iyi gitmeyen bir şeyler var ki bu cümleler ağzından dökülüyor.

O Sinan Akçıl'ı besteci kabul etmeye bilir ama ben bir dinleyici olarak çok beğeniyorum ve benim gibi onun şarkılarını dinleyen milyonlar var. Bunu nerden mi biliyorum verdiği besteler hep liste başı.

Üretim olmalı, üretim olmadan sadece konuşmak olmuyor…

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MUSTİ GAZA GELDİ

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'e bayılıyorum. O kadar doğal bir kadın ki. Verdiği röportajlarda o doğallık insana geçiyor. Geçen gün bir yerde ayaküstü röportaj yapmışlar kendisi ile.

Hem kendi meslek hayatını konuştu hem de Mustafa Sandal ile olan ilişkisini...

Konu döndü dolaştı Mustafa Sandal'ın kitabına geldi. Kitabı okumamış Emina… Gündemden düşmeyen kitabın Defne Samyeli konusuna o kadar güzel bir cevap verdi ki: "Mustafa nasıl böyle bir şey yaptı anlamadım. Birinin gazına geldi herhalde... 14 sene beraberlik yaşadık bana bile eski kız arkadaşlarını anlatmazdı.

Normalde rahat bir insandır. Kolay pişman olmaz ama Mustafa böyle biri değil. Arkasında başka biri vardır." Mustafa Sandal, magazinin şifrelerini bilen biri… O neyin konu olup olmayacağını neyin gündemden düşmeyeceğini bilecek kadar zeki.

Sadece şarkılarının önüne bu konuların geçmesine izin verecek kadar ne değişti hayatında, onu anlamadım.

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YENİ NESİL HAYRANLAR

Yeni nesil oyuncular ve onların hayranları da farklı… Demet Özdemir'in hayranları kendisine doğum günü hediyesi yerine 41 bin TL toplayarak 13 kız çocuğunun eğitimini üstlenmişler. Aybüke Pusat'ın hayranları ise doğum gününde Elazığlı 3 depremzede aileye yardım etmişler.

Ne gurur verici; hem Demet için hem de Aybüke için. Hayranları birlik ve beraberlik içinde hareket edebiliyorlar ve çok güzel bir amaç için kalıcı bir şeyler yapıyorlar.

Yürekten tebrik ediyorum Demet Özdemir ve Aybüke Pusat Fan Klüplerini…