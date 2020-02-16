Çapkınların hedefi

Geçen hafta Uludağ'a gittim… Müziğin ve eğlencenin kalbi, binlerce üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen kış ve aylarının en büyük etkinliği Whitefest için attı.

Çok keyif aldım yine. Son altı senedir her kış gidiyorum. Türkiye'nin en büyük kış ile gençlik festivali olan ve her yıl Uludağ'da binlerce üniversiteli gencin katılımıyla gerçekleşen Whitefest bu yıl da müzik, eğlence ve kar tutkunu gençlere en gözde sanatçı ve DJ'lere ev sahipliği yaptı.

Bu yıl festivale davetli ünlü sayısı da oldukça çoktu.

Serdar Ortaç ile beraber magazinden tanıdığım (magazinden tanıdığım diyorum çünkü biz hiç karşılıklı aynı ortama gelmedik) Chloe Loughnan da vardı. Televizyondan gördüğümden de çok duru bir güzelliği vardı; yakından görünce hayran kaldım. Gerçekten çok güzel çok güzel. Whitefest'te bulunan yeni dönem çapkınların da hepsinin gözleri Chloe üzerindeydi. Herkes kendini ona gösterme yarışındaydı. Bir gece aynı mekanda eğlendik. Ben bir arka standda duruyordum. Tüm gece olana bitene bakarak kendime eğlence çıkardım.

Uludağ'a beraber geldiği yakın arkadaşları kimse yaklaşmasın diye etten duvar ördüler Chloe'nin etrafında.

Allah var yukarıda; herkes tarafından ilgi gördüğünün farkındaydı ama kimseye yüz vermedi. Zaman zaman o etrafındaki arkadaşları ile selfie çektirdi ya da kendi kendine dans etti.

Ama ertesi gün bir gece öncesi Chole'nin dikkatini çekmeye çalışan çapkın; elinde çiçeklerle otelde geziniyordu. Sonuç ne oldu bilmiyorum…

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GÜNAY bombası

Dün sevgili arkadaşım Mert Siliv ile Bodrum'a gittik. Mert Siliv;

Murat Dalkılıç, Fatih Ürek ve Dicle Olcay gibi isimlerin menajeri. Bodrum ve İstanbul'da eğlence dünyasına yön veren Günay Restaurant, Paysage, Nanna gibi birçok markayı bünyesinde bulunduran BVS Grup'un sahiplerinden Vahit Yıldız ile bu yazın bombasını yerinde görmekti gidişimizin nedeni.

Bu yaz Bodrum'a Günay Restaurant açılıyor. Harika bir manzarada. Gündoğan'da 200 odalı 600 kişi ağırlama kapasiteli bir otelin içinde. Gerçekten söylüyorum; bu yaz Bodrum 'da eğlence hayatı canlanır.

Ebru Gündeş, Seda Sayan, Funda Arar, Kubat gibi birçok isim sahne alacak Bodrum Günay'da.

Şimdi hazırlıkları yapılıyor; inşaatı gezdik. Otelin altında BVS Grup bir de beach açıyor. Beach'in işletmesi de Sarp Yaman'a bırakılıyor.

Mayıs ayında açılması planlanan Bodrum Günay Restaurant'ta Ebru Gündeş rezervasyonları ve locaları daha açılmadan tükenmiş gibi görünüyor.

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KADİR kıymet bilin

Sizce de iyilikten maraz doğar mı ?

Bence doğar! Hatta bunun en önemli örneği yine bence Konya'da kadına şiddeti önlemek isterken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker. Başka bir şey söylenebilir mi sizce? Bunu Kadir Şeker olayında hepimiz çok iyi anladık.

Kadir kıymet bilmeyenler için iyilik yapmanın faydası yokmuş; bunu bir kez daha anladık.

Ayşe D.'nin ifadesini okuduğumda gözlerim yerinden çıktı. Üç defa ifade değiştirmiş ifadesini... En son ifadeyi okuduğumda "Çok korkutmuşlar" dedim içimden sonra "Sana böyle yaklaşan birine nasıl bunu yaparsın?" diye saydırdım da saydırdım.

Mahkemeler genellikle ilk ifadeyi esas alırlarmış.

Geçenlerde bir arkadaşım bana yolda bir adam gördüğünü ama kimsenin o adamla ilgilenmediğini, korkuyla yaklaştıklarını anlattıklarında da çok kızmıştım.

Şimdi bakınca insanlar iyilikten maraz doğacağı için yaklaşmamış.

Ne zaman bu hale geldik ben anlamadım.