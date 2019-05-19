New York kaçamağı
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'in yeni bir aşka yelken açtığını da televizyonlarda görmüştüm. Hatta bir canlı yayına bağlanan Şener "Çok yeni, çok aşığım" demişti.
Bir eğitim için uzun zamandır ABD'nin New York eyaletindeydim.
Dün sabah İstanbul'a döndüm. New York havaalanında bir baktım karşımda Demet Şener ve yeni erkek arkadaşı Cenk Küpeli... Öncelikle şunu söyleyeyim; birbirlerine çok yakışıyorlar.
Sanırım bir tatil için gelmişler ve aynı uçakta döndük. Demet Şener'in gözlerinin içi gülüyordu. Cenk Küpeli, zaten New York'a yabancı da değil; kendisi İşletme yüksek lisansını New York City Üniversitesi'nde tamamlamış. Eminim ikisi için de eğlenceli bir tatil oldu.
Evlilik kararı aldıkları konuşulan ikili, aşklarının tadını tatillerde çıkarıyor. Mart sonu Londra'da, Nisan'ın ilk haftası ise Kapadokya'da tatil yapan aşıklar, bence en doğrusunu yapıyor. İnsanlar birbirlerini en iyi tatilde tanırmış.
Umarım ikisi de mutlu olur ve mutlulukları daim olur…
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GEÇMİŞ OLSUN BÜYÜK USTA
New York-İstanbul seferinde yine aynı uçakta duayen Türker İnanoğlu ile karşılaştım. Üzerimde emeği çoktur.
Kendisine "Baba" diye hitap ederim.
İnanoğlu, New York'a hem sağlık hem de torununu görmek için gelmiş.
Kendisiyle eskilerden konuştuk.
Bence o, Türk seyircisini en iyi tanıyan isimdir. Bugüne kadar yaptığı yüzlerce film, onlarca TV programı, binlerce bölüm TV dizisinin yakaladığı başarının altında da bu, yatar...
Kendisi, birkaç yıl önce maalesef sarı nokta hastası (Makula Dejeneresansı) oldu. İnanoğlu; yaşa bağlı merkezi görmenin ve özellikle yakın okumanın zorlaşmasına yol açan, zaman içerisinde merkezde görme kaybı ve lekelenmeler oluşan bu hastalıkla uğraşıyor.
Sarı nokta hastalığı, her ne kadar tamamen körlük yapmasa da görme kaybına neden oluyor. İnanoğlu da karşısındakinin yüzünüzün detaylarını göremiyor.
Senaryoları da artık kendisi okuyamıyor. Tiyatrocular, gelip kendisine okuyor. Onlar okudukça da not alıyor.
Ama ne olursa olsun yine işinin başında ve en başarılı işlere imza atıyor.
O, gerçekten hayatını mesleğine adamış bir koca çınar.
"Amerika'da biraz daha kalsaydınız" dedim. "Çalışmaya alışmışım, bir müddet sonra sıkılıyorum. İşimin başında olmak için dönüyorum" yanıtını verdi.
Allah ona uzun ömür ve sağlık versin.
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SARI TEHLİKE
İstanbul Beşiktaş'ta Orhan Gencebay'ın oğlu oyuncu Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karışmıştı.
Gökhan Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförüyle tartışmış; taksici meyve bıçağı ile Gencebay'ı göğsünden bıçaklayıp kaçmıştı. O taksici tutuklanmış ve 1 buçuk yıla kadar hapsi isteniyormuş.
İstanbul'da kabadayı taksicileri o kadar çok duyuyorum ki... Müşteriye dayılananlar, küfürlü konuşanlar… Sonra taksilere alternatif çıkınca veryansın ediyorlar. O alternatiflerde müşteriye saygı ve güler yüz var.
Kimse hapishanede yatsın istemem.
Ekmek parası kazanırken, evine ekmek götürmek isterken öfkesine yenilen birinin aldığı ceza diğer arkadaşlarına mesaj olur.
Bir anlık öfke başka birinin canına mal olabilirdi.
Nasıl bir sistem getirilmeli, ne yapılmalı bilmiyorum; ama taksi şoförleri ile müşteri diyalogları için mutlaka bir düzenleme yapılmalı.
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