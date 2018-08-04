Aylardır ortalarda bazı görüntüler dolaşıyordu. Bunun üzerine oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu, hacker saldırısına maruz kaldıklarını açıkladı. Şarapçıoğlu'nun hesabını hack'leyenler ikilinin uygunsuz görüntülerini paylaşmıştı. Ardından hesapları yeniden hack'lendi! Yine uygunsuz görüntüleri yüklendi. Herkes gibi Berk Oktay da olayların hacker saldırısı nedeniyle geliştiğine inanmış...
İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne konuyla ilişkin müracaatlar geçtiğimiz günlerde sonuç verdi. Araştırma sunucu Berk Oktay'ı olduğu kadar bizi de şaşırttı.
Çünkü o görüntüleri sızdıranın Merve Şarapçıoğlu'nun olduğu iddia edildi.
Bu durumu takip ederken gerçekten anlamakta güçlü çektim. Şarapçıoğlu'nun kıskançlık yaptığını aralarının gergin olduğunu ve ikilinin arasının açıldığını bir yıl önce duymuştum. Hatta çiftin yakın arkadaşları onlarla görüşmeyi bile kesmişlerdi. Yine bir yıl önce benim de avukatım olan Ayşegül Mermer, Merve Şarapçıoğlu için Begüm Örnek'e mahkemeden tedbir kararı aldırdı.
Şarapçıoğlu, iki ay süreyle Örnek'e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacaktı. Ayşegül Mermer, Örnek'in dava dilekçesinde şu açıklamayı yapmıştı: "Davalı, onursuz ve haysiyetsiz bir yaşam sürmekte olduğum iddiasıyla algı oluşturmaya çalışmaktadır. Hatta Türkiye'nin tanınmış bir sanatçısına ve eşine "Dolandırıcı, iş vermeyin.
Bu kadını piyasadan sildireceğim. Bu kadın, bundan sonra bu piyasada iş yapamayacak" diye anlatarak hakaret ve tehdit eylemlerinde bulundu." Şimdi olanları görünce aklıma bu olay geldi.
Bakalım daha neler göreceğiz…
GEÇMİŞ OLSUN
AİLE içinde ne yaşanıyor, ne oluyor kimse bilemez. Geçtiğimiz hafta Hadise'nin sevgili annesi Gülnihal Açıkgöz'ün "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz'' içerikli bir veda mektubu yazdıktan sonra ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu okuduk.
Ben, Hadise ve kardeşlerinin anneleriyle ilgilenmediğine inanmıyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Açıkgöz kardeşlerin annelerine ne kadar düşkün olduklarına Bodrum'da şahit olmuştum. İnsan, içinde çok şey yaşayabilir. Dış etkenler insanı mutsuz edebilir. Dolasıyla da intihar eğilimi olabilir. Dedim ya ne içinde yaşadı, kendini ne kötü hissettirdi, bir hastalığımı var ya da söyleyemediği ve içine attığı bir derdi mi var bilinmez. Hadise, kız kardeşleri Hülya ile Derya Açıkgöz ve anneleri Gülnihal Hanım birlikte önümüzdeki günlerde tatile çıkacakmış.
Umarım o tatil hepsine iyi gelir ve Allah annelerini başlarından eksik etmez.
KENAN ZİRVEDE
KENAN Doğulu'nun albümünü ilk dinleyenlerden olduğumu ve şarkılara bayıldığımı geçtiğimiz günlerde yazmıştım. Albüm, çıktığı günden itibaren tüm listelerde en üst sırada yer aldı. İnsanın diledikçe dinleyesi geliyor...
Favori parçam ise albümle aynı adı taşıyan 'Vay Be' şarkısı. Ama son günlerde durmadan 'Yosun' şarkısını dinliyorum.
Şarkının sözlerini ezberledim artık:
"Yalnız değil yenik değil / Çaresiz hiç değilsin / Suç ortağım dizinin dibindeyim / Hayat sana insafsızca ne kadar tuzaklar kursa da / Yosun gözlerine fedaiyim / Yüzün gülene kadar emrindeyim." Bu şarkıyı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'e yazmış. Hatta Beren Saat, kendisine yazılan şarkıyı hesabından paylaşmıştı. Görümcesi Canan Doğulu da yengesine "Yosun gözlerine fedaiyiz" yorumunu yapmıştı...
Albümde yedi şarkı var. Bence bu yedi şarkıyı çok dinleyeceğiz. Çünkü bu yaz şu ana kadar Kenan Doğulu'nun 'Vay Be' albümünün üzerine çıkan bir albüm dinlemedim…