Kiboş’un kararı
Onu severim de, dinlerim de... Ama söylemlerini, halini ve tavrını hep ilginç bulmuşumdur. Kendisi son günlerde eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet ve haciz haberleriyle gündemde...
Kibariye, 37 yaşındaki eşini affederek Bodrum'da tatile çıktı.
Bodrum'da gazetecilerle karşılaşınca her şeyin yolunda olduğunu belirten Kibariye, 'İnsanın hatası vardır. Hatasız kul olmaz. Hataların tekrarı olmasın bu yeterli. Benim kocam bana ne zaman 'Ben seni istemiyorum' derse ben o an kaçar giderim.
Her şey geçti gitti. Böyle şeylere kafamı takmam. Çünkü benim için her şeyin başı kızım, yuvam, yurdumdur. Geçmişteki kayıplar yerine geri gelir. Hayatta yerine gelmeyecek şey sadece sağlıktır.
Allah ölüm kederi vermesin" demiş.
İnanın haberi okuduğumda "Aaaa! Bu kadar da olur mu?" diye söylendim.
Sonra "Ben olsam ne yapardım?" diye uzun uzun düşündüm.
Yaşam bir tecrübe, hem de öğretisi büyük bir tecrübe... Kim bilir bu düşünceye ermek için hayat, Kibariye'ye neler öğretti? Ne sınavlar verdi ne korkulardan geçti… Kendi kendime "İnsanın içinde yaşadıklarını bilemezsin" dedim. Ben olsam bir saniye bile durmazdım; ama "Kibariye'nin bir bildiği vardır" diyerek ona da hak verdim.
Düzen değiştirmek, evlenecek yaşta bir kızının olması ve alışkanlıklar;
Kibariye'nin bu kararı vermesinde bence çok etkili. Ama biri, bir şey yapıyorsa tekrarı da gelecektir. İşte o zaman Kibariye'nin ne yapacağını görmek lazım.
Allah göstermesin; ama o zaman gelirse o da bizim tecrübemiz olacak.
Dilerim Kiboş'un mutluluğu bozulmaz…
MESELE SOYADI DEĞİL
Işın Karaca, 2011 yılında Sedat Doğan ile evlenmişti. Bu evlilikten dünya tatlısı Mia adında bir kızları oldu. Ancak geçinemeyen çift, 2013'te boşandı.
Boşanmanın ardından Sedat Doğan'ın adı tuhaf bir olaya karıştı. Son olarak Brezilya'da görüntülenen Doğan, bitmiş bir haldeydi. Bu gelişmelerin ardından Işın Karaca, kızının babasının soyadını taşımasını istemedi. Mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, altı yaşındaki kızının 'Doğan' olan soyadını 'Karaca' olarak değiştirdi.
İyi bir şey mi yaptı kötü bir şey mi bilemedim... Ben Mia yıllar sonra bunları okuyunca ne tepki verecek, bu olaylar onun hayatını nasıl etkileyecek diye endişeleniyorum. Farkındaysanız yazımın içinde cümleleri seçerek kullanıyorum.
Mia için şu an gördüğüm tek güzel bir şey var o da Tuğrul Odabaş… Işın Karaca'nın eşi Tuğrul Odabaş, Mia'ya çok güzel babalık yapıyor. Onların ilişkisine birebir şahit oldum. O kadar güzel diyalogları var ki… Baba ayrı bir şeydir; ama Mia, Odabaş'tan daha çok ilgi ve alaka görüyor. Mia, 18 yaşına kadar annesinin soyadını kullanacak.
Ancak 18 yaşında anne ya da babasının soyadlarından birini tercih edebilecek.
Bence Mia, ne 'Doğan' ne de 'Karaca' soyadını seçecek. Yıllarca ona hem ağabeylik hem de babalık yapan Tuğrul Odabaş'ın soyadını alacak.
Güzel günleri olsun Mia'nın…
DENİZ PODYUMU SALLADI
Bu hafta sonu tatil için Antalya'ya gittim. Deniz Akkaya ve kızı Ayşe Önbilgin vardı yanımda. Deniz Akkaya çalıştı biz de Ayşe ile tatil yaptık. Akkaya, hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile alıcıları buluşturan Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıktı. Ayşe ile annesini beraber izledik.
Müthiş bir defileydi… Koreograf Öner Evez ve ekibi podyumda efsane yaratmış. Paris Hilton, Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy'un yanı sıra 40 manken de çok başarılıydı.
Ayşe, annesini podyumda ilk defa izledi. Gözünü podyumdan hiç ayırmadı.
Bir ara heyecan da yaptı; suratındaki gülümseme her şeye değerdi.
Deniz'i podyumda Ayşe ile izlemeyi çok istiyordum. Bu hayalim gerçek oldu.
Böylece şükür nedenlerime bir şey yenisi eklendi.
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- Özgür ARAS
- Kiboş’un kararı
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