Anneler Günü
Tüm annelerin ellerinden öpüyorum.
Annenizin yaşarken kıymetini bilin.
Sonra sizin için geç olmasın!
HÜLYA'NIN SELFİ'Sİ
Hülya Avşar'ın kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı filmi 'Selfi'yi izlemek istedim; ama İstanbul'da pek çok sinemada yoktu. 'Selfi', hep bana uzak sinemalarda gösterimdeydi. Bu yüzden filmi izlemek kısmet olmadı.
Hülya Avşar'ın sanat dünyasına girişini, Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişini ve özel hayatını anlatan 'Selfi' ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenmiş. Film, o kadar az sinemada olursa istediğimiz halde gidemezsek tabii ki az izlenir.
Ayrıca biz ve bizden önceki nesil zaten Hülya Avşar'ın bugünlere nasıl geldiğini, ne başarılara imza attığını biliyoruz. Hele 90'lı yıllardan sonra özel kanalların hayatımıza girmesi, magazinin hayatımızda daha çok var olması ve sosyal medyanın yaşamımızın bir parçası haline gelmesi nedeniyle hiçbir şeyi merak etmez olduk.
Dolayısıyla yeni neslin de Hülya Avşar hakkında bir şey merak ettiğini sanmıyorum. Onların ilgi alanları ve takip ettikleri başka… Hülya Avşar'ın 'Selfi'yi çekme amacında bir şeyi kaçırmış olabilirim.
Ben filmi izlemeyi çok istiyorum.
Ama istediğim halde yakınımda bir sinemaya gidip izleyemedim. Ama bu hafta mutlaka nerede olursa olsun gidip izleyeceğim.
GEREKSİZ YORUM
Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir düğünde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp "Her kocanın kaderi güzel bir kare yakalamak" diye yazdı. Ardından bir takipçi, "O değil de Özge gibi dünya doğalı bir kadından sonra senin gibi bir kadınla olması çok acayip ve çok tutarsız" diye yorum yaptı. Bu arada takipçinin Özge, dediği oyuncu Özge Özpirinçci. "Bitmiş gitmiş bir ilişkiyi neden ağzına alırsın?" Engin Altan Düzyatan, 2014'te Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturmuştu ve birbirlerine çok yakışan bir çift olmuşlardı. Şimdi ikili, çoluklu çocuklu bir aile. Ben o yoruma bu kadar kızdıysam Neslişah Alkoçlar'ın ne kadar kızdığını varın siz düşünün. Alkoçlar bu yoruma, "Çocuğunuz adına üzülüyorum. Böyle bir annesi var, ne üzücü… Allah kalp güzelliği versin. Kaldı ki bana bu kadar değer verip sinir olmanıza rağmen takip etmeniz beni çok gururlandırdı. Maşallah çok tutarlısınız" yanıtını vermiş. Bu mutsuz klavye kahramanlarına daha ağır şeyler yazılmalı bence…
ŞEN KANAL
Aslı Şen, ünlü bir soyada sahip olup bunu hiç dışarıya kullanmayan ender isimlerin başında geliyor.
Mütevazı ve güler yüzlü olan Şen'in merhametli bir kalbi var. Onu hep efsane başkan Ali Şen'in gelini olarak biliyoruz. Ama o, kısa sürede Türkiye'nin en önemli kişisel bakım markalarından biri olmayı başaran Ashley Joy markasının kurucusu oldu.
Ve şimdi Aslı Şen, tüm güzellik sırlarını kendi Youtube kanalında anlatıyor.
Yıllarca kendisine sorulan soruları, meraklı, detaycı ve araştırmacı kişiliği sayesinde özenle cevaplayan Aslı Şen, çok başarılı bir iş çıkarmış.
Geçen hafta Youtube kanalının açılışı cemiyet hayatından yakın dostlarının ve misafirlerinin katılımı ile Serafina Vadi'de gerçekleştirildi.
Şen, müthiş ev sahipliğini yine gösterdi… Bence Aslı Şen'in yaptığı bu iş daha da büyüyüp ona başka kapılar açacak.
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- Özgür ARAS
- Anneler Günü
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