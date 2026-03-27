Onur Özkan

Eklenme Tarihi 27 Mart 2026

Maç öncesi nelerin bizlere zorluk çıkaracağı, bu zorlukları da nasıl aşacağımız aslında net bir fotoğraftı. 80 yaşındaki kurt Mircea Lucescu belki de yarı alan savunmasını dünyada en iyi yaptıran teknik adamlardan.
Romanya'nın kendi kalesine kamyonu çekeceği herkes tarafından beklenen bir şeydi.

Önemli olan 9 numarasız bir 11'le bizim bu duvarı nasıl aşacağımızdı.
İlk 30 dakika tamamen Luce'nin istediği senaryoydu. Düşük tempo, çok denemediğimiz baskılar, Rumenler'in kenarlarda birebirlere izin vermemesi, ortaya tam bir kaos oyunu çıkardı. 30 sonrası baskıları artırınca, solda Ferdi ve Kenan'la oyun hızını yükseltince pozisyonlar da gelmeye başladı.
Ancak bu tür oyunların panzehiri ya duran toplar ya da ceza sahasına atılacak sürpriz koşulardır.
Ve gol de aynen bu şekilde geldi.
Arda Güler'in tribündeki Hagi'yi bile kıskandıracak muazzam oyun görüşü ve Ferdi'nin maç başından beri beklediğimiz müthiş topsuz koşusuyla Rumen duvarını yıktık. Ardından farkı da artırabilirdik ancak kabul edelim golü de yiyebilirdik. Sonuç olarak 24 yıllık hasreti bitirmeye artık bir adım kaldı. Rumen sınavından açık alınla çıkan Bizim Çocuklar'dan artık son bir şarkı bekliyoruz.
Haydi, yapabiliriz.

