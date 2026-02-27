İLAN

T.C. İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/584 Esas

DAVALI :SERHAT DÜZGÜN -Mustafa ve Rahmet oğlu, 07/08/1991

Davacı Alev Doğru vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma(Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Ön inceleme duruşma günü: 14/04/2026 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,"HMK 147. maddesi uyarınca belli edilen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde ön inceleme duruşmasına yokluğunuzda devam edileceği ve HMK 139. madde uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz , iddiayı ve savunmayı genişletme yasağının dilekçelerin teatisi aşamasından sonra başlayacağı, ön inceleme duruşması tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin mahkemeye getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız bu hususun verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu İHTAR OLUNUR. 26/02/2026

Basın No: ILN02411824 #ilan.gov.tr