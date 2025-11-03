PODCAST CANLI YAYIN
Gemisini batıran kaptan

Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

3 Kasım 2025

Günlerce mesai harcıyorsun, sürekli kafa yoruyorsun, idmanlar yapıyorsun. Masöründen, aşçısına, antrenörden futbolcusuna kadar büyük bir emek veriyorsun. Sonra sorumsuz birisi çıkıp her şeyi çöpe atıyor. Üstelik bu adam 30 milyon Euro, üstelik kaptan. Nereden bakarsan bak izahı yok. Üzerindeki formada 10 numara yazan ama sorumluluğu 0 (sıfır) olan bu arkadaş resmen takımının, hocasının belki de uzun vadede başkanının bile kaderiyle oynadı. Sergen Yalçın'ı maç sonlarında ortaya koyduğu bahaneler yüzünden hep eleştirdim. Ancak dünkü derbi özelinde "Hoca ne yapsın?" demek son derece adil olur.

ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET


26. dakikada 10 kişi kalmak çok sıkıntılı iş. Bir de bu derbide yaşanıyorsa en kötü senaryodur. Ancak özellikle 26-45 arasını berbat oynadı Beşiktaş. İkinci yarıdaki mücadele çok iyiydi ama bu kez de Emirhan'ın hatasıyla gece kabusa döndü. Fenerbahçe kendisi adına berbat başlayan derbiden çok çok önemli bir 3 puanla çıktı. Hem Galatasaray'la fark 4 puana indi hem de Tedesco arkasında büyümeye başlayan desteği iyice yukarıya çekti. Dünkü derbi sonrası Beşiktaş için lig tamamen bitti. Fenerbahçe ise yarışa çok daha güçlü bir şekilde yeniden start verdi.

