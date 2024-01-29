Onur Özkan

FENERBAHÇE 7-1'lik Konyaspor galibiyeti sonrası ligde 4 maç oynadı. Ve maçların tamamında son bölüme skor olarak sorunlu girdi. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Gaziantep maçı 0-0, Samsunspor maçı 1-1, Başakşehir maçı da 0-0'dı.

Dün de son 10 dakika öncesi tabelada 2-1'lik galibiyet yazıyordu.

Ortaya çıkan bu tablo, "Fenerbahçe'nin oyunu çok düştü" şeklinde yorumlanabilir.

Ancak yukarıda saydığım 4 maçta sahada oyun olarak kriz yaşayan, rakiplerine çok fırsat veren veya üretemeyen bir Fenerbahçe görmedim.

Aksine oyunu hep 3. bölgede ve 30-35 metrede oynayan, pozisyona girmekte sorun yaşamayan, ayrıca takım savunmasını da son derece iyi yapan bir takım izledim. Peki, ne oldu da sahadaki çok sayıda parametrede rakibine büyük üstünlük kuran Fenerbahçe artık skorları koparamıyor?

Tabii ki bunu tek bir nedene bağlayamayız elbette. Ancak bence Dzeko'nun fizik ve form olarak düşmesi baş faktör durumunda.

Çünkü onun suskun kaldığı maçlarda takımın gol ortalaması yüzde 70'e yakın geriliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Ayrıca yol kısaldıkça artan stresin de son vuruşlarda takımı olumsuz etkilediği kanaatindeyim.

Sonuç olarak, son 4 haftada skor olarak kriz yaşayan ancak oyun olarak yine rakipleri domine eden bir Fenerbahçe var sahada. Ancak maçları bu kadar bıçak sırtı götürmek de puan kaybına davetiye çıkarmaktır. Dikkat!

F.Bahçe oyun olarak sorun yaşamıyor. Ama maçları bu kadar bıçak sırtı götürmek de puan kaybına davetiye çıkarmaktır.

Dikkat!