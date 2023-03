Paralel evrende Süper Lig!

FUTBOLDA içi en boş ve samimiyetsiz söylem "Herkes için adalet istiyoruz" çıkışıdır. Eğri oturup doğru konuşalım. Kimsenin adalet falan istediği yok. Herkesin aklı, fikri kendi çıkarlarında. Şu anda ülke futbolunun en büyük sorunu ne? Hatayspor ve Gaziantep'in maçlarıyla ilgili verilen karar.

Beşiktaş, "Bu karar adaletsiz. İki takımın tüm maçları geçersiz sayılsın" diyor çok yüksek bir sesle. Peki, bu çıkışın sebebi ne? Israrla vurgulandığı gibi adalet mi? Tabii ki hayır! Eğer Beşiktaş'ın istediği sistem uygulanırsa, 2 maçtan ekstra 5 puan daha gelecek. Fenerbahçe ve Galatasaray ise sus pus! İki kulüp de kulağının üzerine yatıyor, sanki ortada böyle bir tartışma yok gibi davranıyor.

Neden? Çünkü alınan karar, iki takımın da fazlasıyla işine geliyor.



TFF ÇOK ŞANSLI BİR KURUM!

Aslında Türkiye Futbol Federasyonu çok şanslı bir kurum. Ligden çekilen takımlar için uygulanan sistem, şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ile Fenerbahçe'yi 1 puan bile etkileseydi, TFF kararı bu kadar çabuk veya net şekilde alabilir miydi?

Ya da olaya farklı bir açıdan yaklaşalım.

Son dönemde 'paralel evren' konulu filmler çok revaçta. Hatta bu yıl 'En İyi Film Oscar'ı da konusunu paralel evren üzerine oturtmuş olan 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'ya gitti.

Peki hiç düşündünüz mü, paralel evrende Süper Lig nasıldır? Hemen bir senaryo yazalım.



BU ÇIKAR SAVAŞI BİTMEZ

Beşiktaş, Hatayspor ve Gaziantep'i iki maçta da yenmiş. Fenerbahçe 2 maçtan 3 puan, Galatasaray ise 4 puan çıkarmış. TFF'nin aldığı karar sonrası ortalık karışmış. Fenerbahçe ve Galatasaray "Böyle karar mı olur? Nerede adalet. Tüm maçlar geçersiz sayılsın. Bu lig şaibeli" diye isyan bayrağını açmış.

Beşiktaş ne mi yapmış?

Durumdan çok memnun olduğu için kulağının üzerine yatmış, içten içe de "Çok güzel oldu" diye sevinç çığlıkları atmış.

Uzun lafın kısası, olayı şuraya bağlayacağım ve net ifadeler kullanacağım.

Kulüplerimiz samimi değil… Kulüplerimiz adaletin tarafında hiç değil. Ve ne hikmetse hepsi mağdur, hepsi bir o kadar da haklı.

Gözüken o ki 'sözde' adalet arayanların çıkar savaşı asla bitmeyecek.

Bize de ne yazık ki bu anlamsız kavgayı izlemek düşecek.



