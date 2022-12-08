Kapıdaki büyük tehlike

MAURO Icardi bu topraklara gelmiş en iyi forvetlerden biri. Hatta kariyer olarak da yetenek olarak da Galatasaray tarihinin en önemli yabancı forvetleri arasında da ilk 3'e girer. İlk sıra tartışmasız Didier Drogba'nın.

Ardından Mario Jardel gelir.







Icardi'yi de rahatlıkla 3. sıraya koyarım. Eğer her şey yolunda gitse, Icardi'yi belki de şu an Karim Benzema ve Lewandowski ile kıyaslıyor olurduk.



BAZI GERÇEKLER VAR

Ancak 23 yaşında Serie A'da gol kralı olan, 25'inde Inter'de kaptanlık bandını takan bu aykırı Arjantinli'yi 29'unda Türkiye'ye getiren bazı gerçekler var. Eğer Galatasaray'da karar vericiler, Icardi'nin son dönem performansına kendini çok kaptırıp bu gerçekleri unutursa, büyük bir hata yaparlar.

Icardi'nin son 3-4 yılına bakıldığında gollerinden fazla dikkat çeken nokta, sık sık yaşadığı mental kopuşlar oldu. Özel hayatıyla paralel seyreden krizler onu önce efsaneleştiği Inter'den, sonra da PSG'den kopardı.

Tabii ki önce bir futbol sever olarak dileğim;

Icardi'yi tüm sezon boyunca Başakşehir maçındaki haliyle izlemek.



HİÇ KOLAY OLMAZ

Zaten böyle olursa, Galatasaray da şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelir. Ancak son 4-5 yıla bakıldığında yeni bir mental kopma yaşanması da sürpriz olmaz. Bu nedenle önce Okan Buruk sonra da yönetim mutlaka Icardi'siz bir senaryo için hazırlığını yapmalı. Mevcut tabloda ne Gomis ne Seferovic onun boşluğunu doldurabilir.

Icardi'siz bir Galatasaray'ın da şampiyonluk yarışında işi hiç kolay olmaz.