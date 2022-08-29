Forvet ve kanat şart

EVET Galatasaray yeni bir takım. Geçen sezona göre 6 farklı isim 11'deydi dün.

Dolayısıyla bir uyum sorunu var ve zaman gerekecek bu takıma.

Ancak Galatasaray'ın sahadaki uyumsuzluğu gereğinden fazla.

Çok kopuk kopuk oynuyorlar ve kompakt bir yapıdan oldukça uzaktalar. Bir de buna Kerem ve Seferovic'in inanılmaz formsuzluğu da eklenmesine rağmen Galatasaray dün kazanabilirdi.

Mertens, Gomis ve Kerem'in pozisyonlarından biri gol olsa, Okan Buruk'un ekibi büyük ihtimalle kazanarak İstanbul'a dönecekti.

Belki kağıt üzerinde Trabzon'da alınan 1 puan iyi olabilir.



KEREM'İN SORUNU NE?

Ancak dünkü Trabzonspor karşısında saha içi organizasyonu biraz daha iyi, ileri uçta biraz daha yetenekli bir takım kesin olarak 3 puanı alırdı. Hazırlık kampının yıldızı Seferovic'in adım atacak hali yok.

Galatasaray'ın acil olarak forvete ihtiyacı var. Kerem'in ne sorunu var bilmiyorum ama bir an önce çözülmeli. Ayrıca mutlaka bir kanat oyuncusu transferi de şart gözüküyor. Bu sorunlar çözülürse Galatasaray adına ileride daha farklı şeyler konuşabiliriz.



Kağıt üzerinde 1 puan iyi

Seferovic adım bile atamıyor