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Onur Özkan Onur Özkan
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  • 23 Ağustos 2022, Salı

Jesus’un cebinde hep bir çözüm var

BU sezon Fenerbahçe'nin en büyük artısı Jesus. Portekizli hoca tek bir plana bağlı kalmıyor.
Rakibe, oyuncuların formuna göre sürekli farklı çözümler üretiyor.
Cebinde her zaman B, C, D planları bulunuyor. Ligimizde böyle pragmatist teknik adamlar hep ön plana çıkmıştır. Jesus deyince akla ilk gelenlerden birisi dominant oyundur. Düne baktığımızda ise Adana Demir önündeki plan sadece bizleri değil galiba Montella'yı da şaşırttı. Jesus, ligimizin en iyi saha içi organizasyonuna sahip takımlarından birine karşı son derece kontrollü bir oyun planı seçti. Fenerbahçe topu A.Demir'e verdi, ön alanda şok preslerle rakibi hataya zorladı. Valencia'nın bireysel yetenekleri ve A.Demir savunmasının hatalarıyla skor bir anda 3-0'a geldi. Ancak futbol asla ciddiyetsizliği kabul etmez.
Üst üste 2 gol, pes etmek üzere olan A.Demir'i maçın içine soktu.
Ardından kısa süreli bir kriz ve Alioski'nin süper golüyle perçinlenen galibiyet... Belki dün Fener göze çok hoş gelen bir futbol oynamadı ama Jesus bu planın üç puanı getireceğine inandı ve 'doğru oyun'la bunu başardı.

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