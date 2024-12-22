PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Beşiktaş bal yapmayan arı

Beşiktaş bal yapmayan arı

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarih 22 Aralık 2024

GEÇTİĞİMİZ hafta lig sonuncusu Adana Demirspor önünde alınan yenilgi Beşiktaş için artık son nokta anlamı taşıyordu. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Kartal'ın daha ilk yarı bitmeden bu kadar erken havlu atacağını kimse tahmin edemezdi. Alanyaspor maçı Beşiktaş için formaliteden öteye gidemezdi. Buna rağmen alınacak bir galibiyet taraftar için teselliden öteye gidemezdi. Beşiktaş artık yeni başkanını bekliyor. İvme kazanmak için morale ihtiyacı var.
Taraftar bile maça ilgi göstermemiş.

Ancak Adana Demirspor maçına göre daha etkili bir Beşiktaş vardı. Buna rağmen lige havlu attıkları için maça bir türlü motive olamadılar. Beşiktaş karmakarışık bir oyun anlaşıyı içinde. Kimin ne yaptığını anlamak mümkün değil. Alanyaspor önünde de bu net bir şekilde kendini gösterdi.
Takım kopuk kopuk oynuyor.
Oyun disiplini diye birşey yok.

Topu alan bir şeyler yapmaya çalışıyor ama herkes bal yapmayan arı gibi. Beşiktaş için bundan sonra büyük beklentiler içinde olmamak gerekir. Umarım bundan sonrası daha kötü olmaz.
Yönetim seçildikten sonra Beşiktaş'ın tepeden tırnağa kendini değiştirmesi gerekir. Taraftara gerçekten çok yazık oluyor.

"Beşiktaş kopuk kopuk oynuyor. Oyun disiplini diye bir şey kalmamış.
Topu alan bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hepsi o kadar."

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kartal ruhunu kaybetmiş 17 Aralık 2024, Salı Kartal kendi kendini vurdu 13 Aralık 2024, Cuma Altın gibi bir galibiyet 08 Aralık 2024, Pazar Bu takım nasıl toparlanacak? 03 Aralık 2024, Salı
79 yaşındaki Mustafa Keser’den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı
Mustafa Keser’den kötü haber!
Torbalı’da trajik olay: SMA hastası bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti!
Torbalı'da trajik olay: SMA hastası bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti!
Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor
G.Saray'dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor
Daltonlardan CHP çıktı! Başkan yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti
Daltonlardan CHP çıktı!
Suriye’nin yeni dışişleri bakanı belli oldu! Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Türkiye’den
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu!