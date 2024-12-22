Oktay DERELİOĞLU

GEÇTİĞİMİZ hafta lig sonuncusu Adana Demirspor önünde alınan yenilgi Beşiktaş için artık son nokta anlamı taşıyordu. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Kartal'ın daha ilk yarı bitmeden bu kadar erken havlu atacağını kimse tahmin edemezdi. Alanyaspor maçı Beşiktaş için formaliteden öteye gidemezdi. Buna rağmen alınacak bir galibiyet taraftar için teselliden öteye gidemezdi. Beşiktaş artık yeni başkanını bekliyor. İvme kazanmak için morale ihtiyacı var.

Taraftar bile maça ilgi göstermemiş.



Ancak Adana Demirspor maçına göre daha etkili bir Beşiktaş vardı. Buna rağmen lige havlu attıkları için maça bir türlü motive olamadılar. Beşiktaş karmakarışık bir oyun anlaşıyı içinde. Kimin ne yaptığını anlamak mümkün değil. Alanyaspor önünde de bu net bir şekilde kendini gösterdi.

Takım kopuk kopuk oynuyor.

Oyun disiplini diye birşey yok.



Topu alan bir şeyler yapmaya çalışıyor ama herkes bal yapmayan arı gibi. Beşiktaş için bundan sonra büyük beklentiler içinde olmamak gerekir. Umarım bundan sonrası daha kötü olmaz.

Yönetim seçildikten sonra Beşiktaş'ın tepeden tırnağa kendini değiştirmesi gerekir. Taraftara gerçekten çok yazık oluyor.

"Beşiktaş kopuk kopuk oynuyor. Oyun disiplini diye bir şey kalmamış.

Topu alan bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hepsi o kadar."