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Kartal kendi kendini vurdu

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarih 13 Aralık 2024

BEŞİKTAŞ için bu sezon net birşey söylemek imkansız.
Ligde Fenerbahçe'yi yenerek taraftarına biraz olsun kendisini affettiren Siyah-Beyazlılar için Bodo-Glimt mücadelesi Avrupa'da yola devam etme açısından büyük önem taşıyordu.
Ancak Immobile, Masauka, Paulista, Uduokhai ve Emirhan gibi oyuncuların bu maçta forma giymeyecek olmaları Beşiktaş açısından büyük handikap oluşturuyordu. Bodo üstelik fizik gücüyle oynayan ve sahasında son derece etkili bir takımdı.
Maça gelelim. Bodo asla yenilmeyecek bir takım değil. Çünkü kopuk kopuk oynuyor. Beşiktaş orta alanı rakip kaleye özellikle ilk yarı çabuk ataklar yaptı. Ancak Talha ve Emirhan'la defans bloğu çok geride kuruldu. Bodo yanlış bir sistemle oynamasına rağmen Beşiktaş onların sistemine ayak uydurduğu için sonuç hüsran oldu. Bir başka deyişle Kartal kendi kendini vurdu. Bu futbol Fenerbahçe karşısında sağlıksız bir galibiyet alındığının en büyük işareti oldu. Beşiktaş'ın maçı kaybetmesinde savunmayı geride kurması en önemli etkendir.
Umarım bu maçtan çıkacak derslerle Siyah-Beyazlılar bir an önce toparlanır.

"Beşiktaş'ın savunmayı geride kurması en büyük hataydı.
Oynanan futbol ve skor F.Bahçe galibiyetinin göz boyama olduğunu gösterdi."

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