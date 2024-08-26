Oktay DERELİOĞLU

FENERBAHÇE için geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında 2-0'lık galibiyetin ardından gelen 2-2'lik beraberlik büyük bir şok etkisi yapmıştı. Bu nedenle Çaykur Rizespor karşısında kazanmaktan başka bir çareleri kalmamıştı.

Maçın başlarında Çaykur Rizespor saman alevi gibi ataklar yaptıysa da Fenerbahçe oyuna ağırlığını koyarak Fred'in golüyle gol perdesini açtı. Bu golde kaleci Gökhan'ın da büyük hatası vardı.

Fenerbahçe golü bulduktan sonra oyunu istediği gibi yönlendirerek maçın tek hakimi oldu.



HERKES İYİ OYNADI

Fred dün oyunun kahramanıydı.

Muhteşem bir dönüş yaparak gözlerimizin pasını sildi. Her yerde o vardı. Rakip savunmanın balans ayarını bozarak farklı galibiyette başrol oynadı. Fred kadar Fenerbahçe takımının diğer oyuncuları da görevlerini harfiyen yerine getirdi.

Szymanski ve Dzeko çok iyiydi. Fenerbahçe bu galibiyetle maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken yeniden moral ve güven kazandı.



"Fred attığı 3 golle maçın kahramanıydı.

Ama F.Bahçe'de herkes görevini harfiyen yerine getirerek farklı galibiyette rol oynadı."