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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 24 Temmuz 2024

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Tecrübesiyle kazandı

FENERBAHÇE yeni sezonun ilk resmi maçına hiçbir yeni futbolcuyla başlamadı.
Jose Mourinho'nun maça Krunic ile başlamasına şaşırdım çünkü hazırlık maçlarının büyük bölümüne Bartuğ-Fred ikilisiyle çıkmıştı.
Lugano'nun duran toptan bulduğu erken gol, tamamen maçın başında konsantrasyon eksikliğinin sonucuydu.
Zemin Fenerbahçeli futbolcuları oldukça zorladı. Oyuncuların top sürmede ve pas yapmada sorunlar yaşadığını gördüm.
Fred ve Szymanski'nin bireysel çabalarıyla attığı iki tehlikeli şutun dışında bir pozisyon üretemeyen Sarı-Lacivertliler, Lugano'lu futbolcunun saçmasapan faulü sayesinde penaltıyı kazandı ve devreye eşitlikle girdi.
İkinci yarının hemen başında Tadic'in nefis pasında gol gelince takım iyice morallendi.
Yenen ikinci gol bireysel bir beceriydi. Szymanski ile Ferdi'nin büyük çabasıyla 2 gol daha bulan Fenerbahçe, maçı tecrübesiyle kazandı.
Rövanş karşılaşması taraftarın önünde yeni transferlerin de takıma katılmasıyla şov şeklinde geçecektir. Taraftar sezona mutlu başlayacaktır.

"Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko maça ağırlığını koydu ve 4 gollü galibiyet geldi. Takım tecrübesiyle ilk resmi maçı kazandı."

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