Oktay DERELİOĞLU

A MİLLİ Futbol Takımımız güçlü rakibi Hollanda karşısında oyunu tutarak başladı. Turnuvanın bütün maçlarında olduğu gibi bir görüntü vardı. 5'li defans dizilişi çok belirgindi. 5-4-1 gibi dizilen millilerimiz, ilk yarıda Hollanda'ya göz açtırmadı.

İlk 45 dakikadaki performans iyiydi. Ancak; ikinci yarıda aynı görüntüyü ortaya koyamadık.

Hollanda'nın üstümüze geleceği çok belliydi. Özellikle kaptırdığımız toplar sonrası öne doğru mesafe kat edemedik.

Geçiş yapamadık ve atakları sonlandıramadık. İlk yediğimiz golde rakip bomboş kaldı. İkinci gol de karambol bir gol oldu. Evet, pozisyonumuz ve etkili bir oyunumuz yok.

Ama biz buraya kadar böyle geldik. Bu oyun taktiğine, "Papaz pilav yemedi mi?" diyebiliriz.

Yapacak bir şey yok. Hakem de tartışmalı kararlar verdi.

Elbette oyunu sadece hakem üstünden okuyamayız. A Milli Takımımız, şu ana kadar iyi işler yaptı. A Milli Takımımız bizlere güzel heyecanlar yaşattı.

Vincenzo Montella ve öğrencileri, EURO 2024'te başarılıdır.

Çok fazla eleştiri yapıp, milli takımı yıpratmaya gerek yok.

"Milli Takımımız, turnuvada iyi işler yaptı ve bizlere heyecan yaşattı.

Milliler, EURO 2024'te başarılıydı.

Yıpratmaya gerek yok."