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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 19 Haziran 2024

İyi başlamak önemliydi

OYUNA iyi başlayan taraf bizdik. Baskılı başlanan oyun beraberinde pozisyonları da getirdi. Kaan'ın direkten dönen topu sonrasında Mert'in mükemmel golü geldi.
Ofsayt nedeniyle verilmeyen golümüz maçın kırılma anlarından biriydi. İlk yarının son bölümünde oyundan düştük. Bu bölümde Gürcistan oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Fakat en önemli sorun Montella'nın yanlış kadro seçimiydi.
Orkun Kökçü, gol atmasına rağmen Mert Müldür ve Kaan Ayhan daha farklı bir formasyonda oynatılabilirdi.
Grubun zayıf takımlarından birine karşı forvetsiz oynamak büyük hataydı. Arda Güler'in bireysel yeteneğiyle maçı kopardık.
Yanlış kadroya, yanlış taktiğe rağmen galip geldik bu çok önemliydi.
Fakat bu gidişat bana göre çok sağlıklı değil.
Montella'nın hamleleri, oyuncu değişiklikleri hepsi sınıfta kaldı. Sevindirici olay Arda'nın mükemmel golüydü. Kerem'in son saniye sayısı da galibiyeti perçinledi. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemliydi. Grubun ikinci maçında Vincenzo Montella'nın, Cenk Tosun ya da Semih Kılıçsoy ile başlaması gerekiyor.

"Montella'nın yanlış kadro ve oyuncu seçimlerine rağmen turnuvaya galibiyetle başlamak önemliydi."

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