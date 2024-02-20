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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Teşekkürler Semih!
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

20 Şubat 2024, Salı

Teşekkürler Semih!

BEŞİKTAŞ gibi şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan bir takımdan iç sahadaki maçta rakibi boğan ve atak üreten bir görüntü beklersiniz.
Dünkü maçın ilk 45 dakikasında Beşiktaş bunların hiçbirini düzgün yapamadı. Takım olma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle ilk yarıda futbol adına söyleneyebilecek pek bir şey yok. Topa daha çok sahip olan ekip Konyaspor'du. İlk yarının sonuna doğru biraz kıpırdadı Siyah-Beyazlılar. Fernando Santos, Beşiktaş'taki dönemine iyi başladı ancak; son haftaların oyun olarak pek bir izahı yok.
Skor üretmekte zorlanan, coşkusu eksik bir takımı taraftar da izlerken acı çekiyor! Bireysel performanslarla maç kazanırsınız.
Ama çok yol alamazsınız. Bir futbolsever olarak dünkü maçın kahramanı Semih Kılıçsoy'a teşekkür ediyorum.
Özel bir performans gösteriyor.
Muçi, Al- Musrati gibi yenilerin zamana ihtiyacı var. Rashica'yı asisti dışında beğenmedim. Cenk de gol attı ama daha fazla oyuna ağırlığını koymak zorunda. Sonuç olarak Beşiktaş, dün bireysel performanslarla Konya maçında 3 puanı elde etti. Kartal, oyun olarak tatmin etmedi.

Bir futbolsever olarak Semih Kılıçsoy'a teşekkür ediyorum. Özel bir performans sergiliyor. Dün kötü futbol, iyi sonuç vardı

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