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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

18 Şubat 2024, Pazar

3 puan İsmail Kartal’a yazar

FENERBAHÇE sezonun en kötü ilk yarılarından birini oynadı Rize'de. Teknik kapasitesi yüksek oyuncuların nefret ettiği bir zemin vardı.
Szymanski, Cengiz, Krunic ve Tadic'e hiç uygun olmayan bir zemin vardı. Top ya sahaya takılıyordu ya da hızlanıp gidiyordu.
İsmail Kartal'ın devre arası dokunuşları galibiyeti getirdi.
İleri uçta Serdar Dursun ve Edin Dzeko ile iki kuleye dönen Sarı- Lacivertliler, öne geçti.
Böyle zeminlerde top yerden fazla oynanmaz. Kenar ortaları ve havadan paslarla çıkılır. Çalıma ve kısa pasa fazla girilmez çünkü bunlar çok risklidir.
Fenerbahçe'nin ilk golü ortayla geldi. İkinci gol ise Rize'nin kısa pasla çıkma çabası nedeniyle yaşandı.
Geçen hafta Alanyaspor'a karşı puan kaybeden Fenerbahçe dün gece de puan kaybetseydi matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak lige havlu atabilirdi.
Samsun ve Alanya karşısında yaşanan puan kayıplarında yerden yere vurulan İsmail Kartal, dün Rize'de kazanılan 3 puanın mimarıydı.
Fenerbahçe zorlu zeminden 3 puan çıkarmayı başardı şimdi gözler Galatasaray maçında...

Samsun ve Alanya'ya karşı yaşanan puan kayıplarında yerden yere vurulan İsmail Kartal, Rize'de 3 puanın mimarı oldu

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