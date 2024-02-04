Oktay DERELİOĞLU

ŞAMPİYONLUK yarışında çok kritik bir viraja çıktı Fenerbahçe.

Antalyaspor'un kadrosuna baktığımda savunma hattının kalitesi gözüme düşük gelmişti. Ancak Sergen Yalçın'ın, takıma topluca hücum ve savunma yaptırmayı iyi empoze ettiğini izledik.

İlk 20 dakikada Sarı-Lacivertliler'in oyuna giremediğini gördük.

Ardından Dzeko, Tadic, Szymanski ve Cengiz Ünder'in ortaklığıyla oyunun hakimiyetini ele aldı Fenerbahçe.

Bytyqi'nin topu sürerken düştüğü bir pozisyon dışında büyük bir tehlike göremedik ilk yarıda Antalya adına. Fred'in yokluğunda orta sahada görev yapan Krunic-İsmail ikilisi çok defansif kalıyor. İki isim birbirini tamamlayan değil, benzeri olarak duruyor.

Cengiz'in bireysel yeteneğiyle attığı müthiş gol sonrası Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapattı.

45-60 arası Antalya etkiliydi ancak son vuruşu yapamadı.

60'tan sonra Fenerbahçe birkaç cılız atak dışında pozisyon üretemedi.

Fenerbahçe son 5 maçta 4 galibiyet alırken bunların 3'ünü tek farkla kazandı. Sarı- Lacivertliler'in savunma gücünü artırdığını aynı oranda hücumda zorlandığını görüyoruz.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın buna çözüm bulunması gerekiyor.

"Fenerbahçe son 5 maçın 4'ünü kazandı üçü tek farkla bitti. İsmail Kartal'ın hücum problemine çözüm bulması gerekiyor."