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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

17 Ocak 2024, Çarşamba

Daha da iyi olacak

BEŞİKTAŞ bir alt ligi adeta süpüren Eyüpspor'a top bile göstermeden çok kolay bir galibiyet aldı. Bu durum uçurumun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Arda Turan, Eyüpspor'da bir felsefe yaratmak istiyor fakat Beşiktaş takımı karşısında hiçbir şey yapamadı.
Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba sık sık hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın bu sezon için en büyük hedefi bu kupa. Ayrıca Avrupa'ya gitmenin en kestirme yolu da buradan geçiyor. Teknik heyet ve futbolcular bunun bilincinde maça hazırlanmış olacak ki işi sıkı tuttular.
Salih Uçan'ın bir orta saha oyuncusu olarak ceza sahasına girip gol araması ve bulması değerli.
Solda Rebic, sağda Ghezzal sezon başından bu yana eleştirilen iki isim başarılı bir mücadele ortaya koydu.
Uzun süredir beklentilerin altında kalan Cenk Tosun da moral tazeledi.
Santos'un gelişiyle toparlanan Beşiktaş takımının zaman geçtikçe daha iyi olacağına şüphe yok. Yönetim eğer transfer yapacaksa ve bunlar da takıma oturursa gelecek sezon için takım çok daha iddialı olabilir.

"Bu sezonun hedefi olarak Türkiye Kupası'nı belirleyen Beşiktaş takımı maçın başından sonuna kadar işi sıkı tutarak kazandı."

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