RAMAZAN İMSAKİYE
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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 03 Nisan 2023, Pazartesi

Asla pes etmemek

DERBİ aslında futbol kalitesi açısından kötü başladı. Sonrasında maçın çehresi değişti. Fenerbahçe kırmızı kart pozisyonuna kadar derbinin hakimi oldu diyebilirim.
Kaçan penaltı Fenerbahçe'nin deyim yerindeyse dengesini bozdu. Beşiktaş'ta Nathan Redmond'un inanılmaz asistleri, Cenk Tosun'un bitiriciliğiyle maç bambaşka bir hal aldı! Arda Güler Fenerbahçe'nin derbideki en etkili oyuncusuydu. Enner Valencia 26 gol attı ama derbide çok etkisiz oynadı. Futbolda eksik kalma diye bir şey yok. Bunu eksik kalan Beşiktaş gösterdi.
Önemli olan iyi organize olmak.
Geri dönüşü muhteşem oldu Beşiktaş'ın. Beşiktaş çok önemli bir direnç gösterdi. Şansı da yaver gitti. Fenerbahçe'nin kaçırdığı penaltı Beşiktaş'ı inanılmaz motive etti.
Futbolda garanti diye bir şey yoktur.
Beşiktaş bunu kanıtladı.
Mert Günok, Redmond, Cenk Tosun derbide öne çıkan isimler oldu. Fenerbahçe'de ise Arda Güler öne çıktı. Bu galibiyetle Beşiktaş şampiyonluk yarışında da önemli bir zafer elde etti. Deplasmanda kazanmak ve böyle kazanmak takımı daha da motive edecektir. Kartal ortaya bir inanç koyarak 3 puanı aldı.

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