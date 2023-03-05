Fenerbahçe yarışta kaldı

ŞAMPİYONLUK yarışının içinde kalmak isteyen Fenerbahçe ligin en zor deplasmanlarından birisi olan Kayseri'de maça adeta 1-0 önde başladı.

Henüz 6. dakikada Lincoln'ün harika ortasında Valencia'nın kafa vuruşu Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Golden sonra Fenerbahçe'nin oyunun kontrolünü daha rahat ele alması beklenebilirdi ama öyle olmadı. Kayserispor'un inatçı presi karşısında yapılan pas hataları Fener savunmasına zor anlar yaşattı.

Dün ilk 11'de sahaya çıkan Miguel Crespo'nun performansı vasatın altında kalırken gol atmasa da Joshua King, takımının topa sahip olmasında ve hücum organizasyonlarında önemli rol oynadı. Yine 11'de başlayan Arda Güler'in de zaman zaman usta hareketlerine rağmen çok net bir golü kaçırması gecenin önemli notlarındandı. 2. yarıda da Kayseri'nin presi devam etti. Aslında Kayseri takımı oyunun hep içinde kalmaya çalıştı. Ta ki Ferdi'nin harika füzesine kadar. Ferdi'nin golüyle Fenerbahçe, ilk golden sonra yapamadığını yaptı ve oyunun temposunu da ele geçirdi.

Fenerbahçe bu galibiyetle yarışın içinde kaldı ve moral buldu. Uzatmanın son saniyesinde yenilen gol ise sadece maçın skoruna etki etti. Fenerbahçe Kayseri'den istediğini aldı.