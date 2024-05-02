Başkan Erdoğan İslam Zirvesi öncesi Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü! Gazze diplomasisi... İslam dünyasına ’birlik’ çağrısı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gambiya'da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi gündemi konuları ele alındı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ve Başkan Erdoğan



GAZZE DİPLOMASİSİ... İSLAM DÜNYASINA 'BİRLİK' ÇAĞRISI



Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası'nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.