Başkan Erdoğan İslam Zirvesi öncesi Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü! Gazze diplomasisi... İslam dünyasına ’birlik’ çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gambiya'da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi gündemi konuları ele alındı.
Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ve Başkan Erdoğan
GAZZE DİPLOMASİSİ... İSLAM DÜNYASINA 'BİRLİK' ÇAĞRISI
Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası'nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
TÜRKİYE'Yİ HAKAN FİDAN TEMSİL EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam Zirvesi'nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileklerini Barrow'a iletti ve Türkiye'nin zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceğini ifade etti.