SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan İslam Zirvesi öncesi Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü! Gazze diplomasisi... İslam dünyasına 'birlik' çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya’da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi öncesi Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüştü. Erdoğan, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası'nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 13:16 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 13:25
Başkan Erdoğan İslam Zirvesi öncesi Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü! Gazze diplomasisi... İslam dünyasına ’birlik’ çağrısı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gambiya'da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi gündemi konuları ele alındı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ve Başkan ErdoğanGambiya Cumhurbaşkanı Barrow ve Başkan Erdoğan

GAZZE DİPLOMASİSİ... İSLAM DÜNYASINA 'BİRLİK' ÇAĞRISI

Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası'nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

TÜRKİYE'Yİ HAKAN FİDAN TEMSİL EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam Zirvesi'nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileklerini Barrow'a iletti ve Türkiye'nin zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceğini ifade etti.

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ve Başkan Erdoğan

İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ İÇİN ORTAK ADIMLAR

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu! Türkiye soykırımcı İsrailin yargılandığı davaya müdahil oluyor! Yol gösterici ülke olacak


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu! Tedbirlerde ikinci aşama Gazze için kararlı tutum | Tel Aviv tutuştu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA