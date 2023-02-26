Valencia kalmalı

BAŞTA depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun diyorum, ölenlere Allah'tan rah- met diliyorum.

Maça gelir- sek;

Fenerbahçe uzun bir aradan sonra resmi maça çıktı ancak hiç ara vermemiş gibi başladı.

Konyaspor'un İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocası Stanojevic ile ne oynamak istediğini anlamadım.

Fenerbahçe bu sezonun yıldızı Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti, ardından çıkan kırmızı kart Konya'nın zayıf olan direncini iyice kırdı.

Halil Umut Meler'in penaltı ve kırmızı kart kararları doğruydu.

Valencia'nın attığı ikinci golde ne kadar esnek olduğunu gördük.

33 yaşında olması, yönetimi yanıltmasın, Ekvadorlu futbolcu birkaç sezon daha oynayabilecek kapasitede. Fizik yapısı da buna oldukça uygun.

Internacionel ile anılan Valencia'nın takımda kalması gerektiğine inanıyorum.

Taraftarların yine stadyumu doldurması inancını ve futbolu özlediğini gösteriyor. Ligin bitimine çok maç var ve yarış sürecek.

Fenerbahçe'nin verilen arada iyi çalıştığına şahit olduk. Bakalım diğer takımlar ne durumda...



Ne kadar esnek olduğunu gösterdi

F.Bahçe takımının iyi çalıştığını gördük